La Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matheus Reis Daquinto.



L’attaccante italo brasiliano, nativo di Dourados, ha iniziato il proprio percorso in Italia dopo l’esperienza con i brasiliani del Votuporanguense. Messosi in luce nella primavera del Lecco e nella prima squadra del Locri (con i lombardi ha raggiunto la doppia cifra), la scorsa stagione è approdato al Savoia dopo una brevissima parentesi in quel di Messina. Nelle fila dei campani, il classe 2004 ha ottenuto la promozione in C, collezionando ventitré presenze e realizzando due reti.