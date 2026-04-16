La Reggina ha portato a casa tre punti dopo la vittoria contro l’Enna, ma i fischi del Granillo nel finale raccontano più di qualsiasi risultato. Non è la vittoria a mancare, è la serenità. Non è la classifica a condannare, almeno non ancora, ma è la sensazione diffusa che questa squadra continui a rincorrere sé stessa, prima ancora delle avversarie.

Contro l’Enna è arrivato un successo che tiene in vita la speranza, ma non cancella i dubbi. Anzi, li amplifica. Perché se è vero che a questo punto della stagione contano solo i punti, è altrettanto evidente che il modo in cui arrivano pesa come un macigno. E questa è stata una vittoria sporca, sofferta, quasi subita nel suo sviluppo.

Le parole di Alfio Torrisi fotografano perfettamente il momento: una Reggina «opaca», a tratti superficiale, incapace di interpretare con lucidità una gara che aveva un solo risultato possibile. Il primo tempo giocato con sufficienza è il simbolo di una squadra che, quando sente il peso dell’obbligo, si smarrisce. È una fragilità mentale che ritorna, puntuale, come un difetto strutturale mai davvero corretto.

E allora succede che anche una partita apparentemente in controllo diventi un percorso a ostacoli. Il vantaggio non libera, il rigore subito riapre paure mai sopite, il finale diventa una trincea. È una Reggina che non gestisce, che non chiude, che resta sempre esposta all’episodio. E questo perché il vero limite, oggi, non è solo tecnico ma emotivo.

Il problema della finalizzazione, poi, è diventato cronico. Contro squadre chiuse, organizzate, basse, gli amaranto si inceppano. Producono, ma non concretizzano. Tirano, ma non segnano. Il precedente di Gela, con una quantità industriale di occasioni sprecate, non è stato un incidente, ma la conferma di una difficoltà radicata. E quando non fai gol, resti sempre appeso a un filo.

In questo contesto si inseriscono anche le scelte di Torrisi, che vanno oltre la tattica. La sostituzione di Ferraro e l’ingresso di Ragusa non sono solo mosse tecniche, ma segnali chiari: serve carattere, serve «cazzimma», serve personalità. In questo momento, la qualità da sola non basta. Serve gente capace di reggere il peso di una maglia e di una piazza che non accetta compromessi.

E la piazza, infatti, ha parlato. Il messaggio della Curva Sud è diretto, quasi tagliente: il sostegno non è mai mancato, ma la pazienza sì. Gli applausi, stavolta, sono per chi canta e soffre sugli spalti, non per chi tentenna in campo. È una frattura emotiva che la squadra deve ricucire in fretta, perché il tempo è finito.

La classifica tiene ancora tutto aperto. Il -3 dal tandem formato da Savoia e Nissa non è una sentenza, ma è un margine sottilissimo. E soprattutto, non dipende più solo dalla Reggina.

Serve vincere, sempre, a partire dalla prossima sfida contro il Paternò, e poi guardare agli altri campi con la speranza che qualcuno rallenti.

Torrisi parla di destino, ma prima ancora del destino servirà una scossa interna. Perché la sensazione è che questo campionato la Reggina non lo abbia perso per inferiorità tecnica, ma per incapacità di gestire i momenti. Ha lasciato per strada punti pesanti, occasioni decisive, quel «treno» che oggi si allontana ma resta ancora, incredibilmente, visibile all’orizzonte.

Adesso non c’è più spazio per i calcoli né per le paure. Serve una Reggina diversa: più cinica, più lucida, più coraggiosa. Non per alimentare illusioni, ma per chiudere la stagione senza rimpianti. Perché, comunque vada, sarà il campo a emettere il verdetto.

E allora queste ultime tre partite non devono essere solo un tentativo di rincorsa, ma una prova di identità. Perché al di là della classifica, al di là del destino, al di là dei risultati degli altri campi, qui si tratta di rispetto: per una maglia che pesa, per una città che vive di calcio, per una gente che non ha mai smesso di esserci.

Il Granillo non chiede perfezione. Chiede anima. Chiede coraggio. Chiede di vedere undici uomini uscire dal campo senza rimpianti, svuotati, veri.

Perché vincere può non bastare più, se non sai farlo con il cuore.