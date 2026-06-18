La Reggio Bic continua a costruire il proprio futuro partendo dalle certezze e dai talenti cresciuti all’interno del progetto tecnico amaranto. Tra queste c’è senza dubbio Rachele Giglio, che vestirà ancora la maglia della formazione reggina nella prossima stagione.



L’atleta siciliana proseguirà il proprio percorso con la Reggio Bic dopo un’annata da ricordare, culminata con la conquista della storica EuroCup e con il raggiungimento di importanti traguardi europei che hanno contribuito a consolidare il prestigio del club anche oltre i confini nazionali.



Per Giglio si tratta della naturale prosecuzione di un cammino iniziato diversi anni fa, quando la società e coach Cugliandro decisero di puntare sulle sue qualità e sul suo potenziale, inserendola in un progetto fondato sulla crescita dei giovani talenti. Una scelta che, stagione dopo stagione, si è rivelata vincente.



La permanenza di Rachele rappresenta infatti non solo una conferma tecnica, ma anche la testimonianza della filosofia che da sempre contraddistingue la Reggio Bic: investire sulle persone, accompagnarle nel loro percorso sportivo e valorizzarne il talento fino ai massimi livelli.



In questi anni l’atleta siciliana ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante all’interno del roster biancoamaranto, crescendo sotto il profilo tecnico e umano e contribuendo ai successi conquistati dalla squadra. Un percorso che oggi la vede pronta a raccogliere nuove sfide e nuove responsabilità.



La società guarda con entusiasmo alla nuova stagione, certa di poter contare ancora sull’energia, la determinazione e la voglia di migliorarsi di una giocatrice che rappresenta perfettamente i valori della Reggio Bic.



La conferma di Rachele Giglio si inserisce nel percorso di continuità intrapreso dal club dopo una stagione storica e dimostra ancora una volta la volontà della società di mantenere saldo il legame tra presente e futuro, esperienza e gioventù, ambizione e crescita.



Un’altra pedina importante resta dunque in bianco-amaranto. La storia tra Rachele Giglio e la Reggio Bic continua, con l’obiettivo di scrivere insieme nuove pagine di successi.