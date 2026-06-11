Dalle prime sfide affrontate con passione e sacrificio fino all’élite del basket europeo in carrozzina. La Reggio Bic continua a scrivere pagine indimenticabili della propria storia e, dopo la straordinaria conquista dell’EuroCup 2, raggiunge un altro traguardo che fino a pochi anni fa sembrava impensabile: la squadra reggina è stata ufficialmente inserita nella fascia dell’EuroCup 1, il secondo livello più prestigioso delle competizioni continentali.



Un riconoscimento che certifica la crescita costante del club amaranto, capace in appena dieci anni di trasformarsi da realtà emergente a punto di riferimento del movimento europeo.



La scalata della Reggio Bic è stata costruita stagione dopo stagione, tra sacrifici, investimenti, programmazione e risultati sportivi di altissimo livello. Un percorso culminato nella storica vittoria dell’EuroCup 2, conquistata davanti al proprio pubblico, in una cornice che resterà per sempre impressa nella memoria degli appassionati reggini.



Un successo che assume un valore ancora più grande se si considera il legame speciale che la società ha costruito negli anni con la competizione europea. Per tre stagioni consecutive, infatti, Reggio Calabria è stata casa dell’EuroCup: prima ospitando i gironi di qualificazione e successivamente la Final Eight dello scorso anno. Una fiducia accordata dagli organismi internazionali grazie alla capacità organizzativa del club e all’entusiasmo di una città che ha saputo accogliere squadre provenienti da tutta Europa.



Poi è arrivato il momento più bello: alzare il trofeo davanti ai propri tifosi. Un’immagine che ha fatto il giro del continente e che ha consacrato definitivamente la Reggio Bic tra le grandi del basket in carrozzina europeo.



L’approdo in EuroCup 1 rappresenta oggi una nuova sfida e, allo stesso tempo, la conferma del lavoro svolto. Un traguardo straordinario per quella che resta l’unica realtà del Sud Italia impegnata contemporaneamente nel massimo campionato nazionale Fipic e nelle competizioni europee.



Dieci anni fa era un sogno. Oggi è una realtà consolidata che continua a guardare avanti con ambizione. La Reggio Bic non smette di stupire e si prepara a vivere una nuova avventura internazionale, portando ancora una volta il nome di Reggio Calabria e dell’intero Mezzogiorno sui più importanti parquet d’Europa.



La storia continua. E il capitolo più bello potrebbe non essere ancora stato scritto.