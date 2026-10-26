Il giovane atleta premiato a Palazzo San Giorgio dopo il successi individuale e a squadre a Parigi. Ora la città ospiterà per il terzo anno consecutivo una tappa del Guerin Subbuteo il 31 ottobre e l’1 novembre

Reggio Calabria celebra il talento di Marco Averna, protagonista ai Campionati mondiali di Subbuteo disputati a Parigi lo scorso settembre, dove ha conquistato il titolo di campione del mondo Under 12 sia individuale sia a squadre. Il giovane atleta è stato ricevuto oggi a Palazzo San Giorgio per una cerimonia istituzionale dedicata al suo straordinario risultato sportivo.

A consegnargli la targa celebrativa è stato il consigliere comunale Fabio Colella. All’incontro hanno partecipato anche Nino Criserà, presidente del club Subbuteo Reggio Calabria, e Pietro Ielapi, presidente della Federazione italiana sportiva calcio tavolo (Fisct).

Un riconoscimento che, come sottolinea la targa consegnata al giovane campione, vuole celebrare non soltanto il risultato ottenuto, ma anche il valore del suo percorso sportivo. Il testo riporta infatti: «In riconoscimento dello straordinario traguardo sportivo raggiunto, esempio di talento, passione e determinazione, che rende orgogliosa l'intera comunità reggina».

La dedica si conclude con un augurio per il futuro: «Con l’augurio che questo prestigioso successo rappresenti soltanto l'inizio di un percorso ricco di nuove soddisfazioni».

La cerimonia è stata anche l’occasione per annunciare un nuovo appuntamento dedicato al calcio da tavolo. Per il terzo anno consecutivo, Reggio Calabria ospiterà una tappa del Guerin Subbuteo, manifestazione che riunisce alcuni dei migliori interpreti della disciplina.

La competizione, giunta alla sua quinta tappa, si svolgerà nella Sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria: il 31 ottobre sarà dedicato alla gara individuale, mentre il 1° novembre si disputerà la competizione a squadre.

Due giornate che confermano la presenza della città nello scenario nazionale del Subbuteo e del calcio da tavolo, accompagnando la celebrazione di un giovane atleta che ha portato Reggio Calabria sul tetto del mondo nella sua categoria.