Reggio Calabria si prepara ad accogliere il ‘Reggio Pickleball Fest’, in programma dal 15 al 16 maggio 2026, due giorni di sport, spettacolo e grandi campioni all'Arena dello Stretto sul Lungomare cittadino. Grazie al sindaco facente funzioni Carmelo Versace ed al contributo della Città metropolitana la città di Reggio Calabria si prepara a vivere una straordinaria festa dello sport.

Due giornate all'insegna dello sport, dell'inclusione e del divertimento, che vedranno la partecipazione di grandi campioni e volti noti del panorama sportivo e televisivo italiano, tra cui: Carlton Myers, Nicola Legrottaglie, Nicola Ventola, Francesca Piccinini, Mara Santangelo.

L'evento coinvolgerà attivamente gli alunni degli istituti scolastici del territorio e gli allievi delle scuole tennis, padel e pickleball dei numerosi circoli affiliati alla Fitp - Federazione italiana tennis e padel, con l'obiettivo di promuovere i valori dello sport tra i più giovani e far conoscere una disciplina in forte crescita a livello mondiale come il pickleball.

Sono previste una visita guidata al Palazzo della Cultura in occasione della Mostra Paolo Rossi e una visita con tour della città di Reggio Calabria in bus panoramico Atam con sosta al Museo archeologico. Grande attesa per il pomeriggio di sabato 16 maggio, quando andrà in scena la spettacolare partita-esibizione con protagonisti alcune delle più amate icone dello sport italiano: Mara Santangelo ex numero 5 del mondo, vincitrice del Roland Garros 2007 e della Fed Cup con la Nazionale italiana; Nicola Legrottaglie ex difensore di Juventus e Nazionale italiana, protagonista in Serie A e vincitore di importanti trofei nazionali; Nicola Ventola ex attaccante di Inter e Bari, talento amatissimo dai tifosi italiani e oggi volto televisivo di successo; Carlton Myers leggenda del basket azzurro, portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Sydney 2000 ed ex capitano della Nazionale; Francesca Piccinini campionessa del mondo con l'Italia nel 2002 e una delle pallavoliste più vincenti della storia italiana. A condurre la cerimonia finale sarà la brillante ed energica Monica Marangoni giornalista e conduttrice RAI, volto noto della televisione italiana e grande appassionata di sport.

Il Reggio Pickleball Fest rappresenta un'importante occasione per valorizzare il territorio attraverso lo sport, creando aggregazione, entusiasmo e partecipazione tra giovani, famiglie e appassionati.

Un evento unico che unirà spettacolo, valori sportivi e solidarietà nella meravigliosa cornice dello Stretto.