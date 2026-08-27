Dopo il grande successo delle passate edizioni, anche quest’anno è tutto pronto per la grande sfida di Triathlon Sprint nella nostra splendida città. La manifestazione si conferma un asset fondamentale per il binomio sport-turismo, promuovendo le bellezze paesaggistiche e l’eredità dell’antica Rhegion a livello nazionale.

L’appuntamento con la gara Silver su distanza Sprint è fissato domenica 30 agosto 2026 presso il Lido “Windserf dello Stretto”. Ben 138 Triatleti da tutta Italia si sfideranno tra le correnti dello Stretto.

Reggio Calabria è pronta ad accogliere il grande sport con la terza edizione del Triathlon dei Due Mari”, l’attesa competizione organizzata dalla società “Triathlon Reggio Calabria” patrocinata dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Mepropolitana di Reggio Calabria, sotto l’egida della FITRI (Federazione Italiana Triathlon) e valida per il Trofeo Magna Grecia.

L’evento coordinato localmente dagli organizzatori Alberto Adamo e Fabio Vazzana, consolida la tradizione della triplice disciplina sul territorio reggino, offrendo uno scenario unico ai partecipanti e al pubblico.

La partenza ufficiale è prevista per le ore 09:00 di Domenica 30 agosto 2026 nello scenario dello Stretto di Messina. Quest’anno la manifestazione registra un record di partecipazione con 138 iscritti che affronteranno la prova sulle distanze Sprint:

- Frazione di Nuoto (750m): nelle acque dello Stretto di Messina, affrontando le note correnti marine, con base Logistica Windserf dello Stretto

- Frazione di Ciclismo (20km): un percorso multilap veloce, tecnico e interamente pianeggiante.

- Frazione di Corsa (5km): il gran finale con il circuito podistico nel cuore della città, dove il calore del pubblico accompagnerà i triatleti fino al traguardo.

I percorsi di ciclismo e corsa si svilupperanno lungo ila via Marina definita dal D’Annunzio “il chilometro più bello d’Italia”, che per l’occasione sarà chiusa al traffico veicolare per garantire la massima sicurezza dei partecipanti e la totale fruibilità da parte del pubblico.

Le iscrizioni si sono chiuse in data 25 agosto 2026 tramite piattaforma “Icron”. Per permettere il perfetto svolgimento della gara in piena sicurezza, il Comune ha predisposto un piano straordinario di disciplina della circolazione sul Lungomare Falcomatà e nelle arterie limitrofe, operativo durante tutta la mattinata di domenica fino al termine della manifestazione.

Saranno istituiti temporanei provvedimenti alla circolazione stradale nelle zone interessate alla frazione ciclistica e podistica, a partire dalle ore 06:30 fino alle ore 13:00 (e comunque fino al termine delle esigenze di gara).

«Siamo orgogliosi di presentare questa edizione che quest'anno vede una partecipazione straordinaria» spiegano gli organizzatori. «Ospitare un evento di triathlon significa valorizzare le bellezze della nostra terra e promuovere sani stili di vita. Abbiamo lavorato a lungo per curare ogni dettaglio, dai percorsi alla sicurezza. Sarà una festa dello sport per tutta la cittadinanza, che invitiamo a partecipare e a tifare numerosa lungo il percorso per sostenere i nostri atleti».