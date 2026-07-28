Il centrocampista offensivo classe 1999, nativo di Agrigento, nella precedente stagione si è segnalato come uno degli elementi più validi di tutto il girone I di serie D
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AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Rotulo. Il centrocampista offensivo classe 1999, nativo di Agrigento, nella precedente stagione si è segnalato come uno degli elementi più validi di tutto il girone I di serie D, come testimoniano i cinque gol e gli otto assist vincenti messi a referto con la Nissa.
In carriera ha vestito anche le maglie di Akragas, Sanremese, Vado, Brindisi, Sancataldese e Licata, per un totale di circa duecentocinquanta presenze, impreziosite da trentacinque reti.
A Riccardo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.