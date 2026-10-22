In riferimento al provvedimento adottato dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per il rinvio al 28 ottobre 2006 della gara CastrumFavara-Reggina (in calendario domenica 25 ottobre) interviene l'amministratore delegato della società gialloblù Giuseppe Cusumano.

«Prendiamo atto della decisione adottata dalla LND su specifica richiesta della Prefettura di Agrigento che ha ravvisato problemi di ordine pubblico per la gara prevista domenica 25, in concomitanza con la tradizionale Fiera d'Ottobre.

È la prima volta che si rinvia una partita al "Bruccoleri" di Favara nel giorno della Fiera, poiché la disposizione dell'area fieristica non ha mai ostacolato la manifestazione sportiva in programma.

Quest'anno, in largo anticipo, l'Amministrazione Comunale ha spostato anche l'area adibita a Luna Park che generalmente veniva sistemata in Piazzale Giochi Olimpici, in ottemperanza ad un provvedimento della Questura di Agrigento che vieta, attraverso ordinanza del Sindaco, la sosta nel piazzale adiacente lo Stadio durante le gare della CASTRUMFAVARA. Le Autorità preposte, considerata l'importanza della partita con un vasto pubblico previsto sugli spalti (compreso un potenziale numero di tifosi ospiti) hanno evidenziato possibili problemi di ordine pubblico durante l'afflusso ed il deflusso allo Stadio. Rispettiamo ogni decisione adottata (sospensione delle attività sportive durante i giorni della Fiera e spostamento della gara) pur sapendo che per la nostra società è un danno economico, poiché il pubblico di una domenica anche da paesi limitrofi non potrà mai essere comparato ad un pubblico di un giorno lavorativo. Ma, malgrado la perdita di incasso, rispettiamo i provvedimenti poiché per noi l'ordine pubblico è prioritario rispetto a qualsiasi conteggio di cassa o risultato in campo. Respingiamo ogni accusa di pressappochismo e dilettantismo che ci viene additata poiché come società seria noi rispettiamo ogni decisione di Lega e Autorità dello Stato. Lo stesso rispetto che abbiamo portato due anni fa quando, in occasione anche con la Reggina, la partita fu rinviata ad un turno infrasettimanale per i noti problemi legati alla trasferta dei tifosi reggini con un'altra tifoseria calabra, con grande perdita di incasso.

Invitiamo i tifosi favaresi, gli amici di Reggio Calabria e tutti gli sportivi a venire in massa mercoledì al "Bruccoleri" perché per noi ogni partita deve essere una festa dello sport e non motivo di sterili ed inutili polemiche».