Secondo test della preseason per la Pallacanestro Viola, impegnata nel confronto con la Siaz Piazza Armerina, formazione che, come i neroarancio, prenderà parte al prossimo campionato di Serie B Nazionale.

Un appuntamento utile per proseguire il percorso di preparazione e verificare sul campo il lavoro svolto in queste prime settimane.

Nei primi due quarti coach Michele Carrea utilizza il test per provare diverse soluzioni e combinazioni. La Viola subisce inizialmente l’energia e l’intensità di Piazza Armerina, che chiude avanti il primo periodo sul 17-14 e va all’intervallo sul 43-33.

Al rientro dagli spogliatoi cambia l’inerzia del confronto. I neroarancio aumentano intensità e ritmo, trovano maggiore continuità sui due lati del campo e nel terzo quarto ribaltano il punteggio, portandosi avanti 59-52.

La crescita prosegue nell’ultimo periodo, nel quale la Viola mantiene il controllo e amplia il vantaggio fino al 59-81 conclusivo.

Un test che offre indicazioni interessanti soprattutto per la capacità della squadra di reagire alle difficoltà incontrate nella prima parte e di cambiare passo nel corso della gara, contro un’avversaria della stessa categoria.

I parziali:

17-14

43-33

52-59

59-81

Coach Michele Carrea al termine del test:

«È stato un test molto utile contro una squadra che nei primi due quarti ci ha messo in difficoltà con energia e intensità. Noi abbiamo utilizzato questa prima parte anche per provare alcune soluzioni e non sempre siamo riusciti a trovare subito gli equilibri giusti.

La risposta della squadra nella seconda metà è stata positiva. Siamo riusciti ad aumentare l’intensità, a essere più continui e soprattutto a reagire alle difficoltà che avevamo incontrato.

In questo momento il risultato conta relativamente: ci interessa verificare il lavoro che stiamo facendo e capire dove possiamo crescere. Da questo punto di vista anche questo secondo test ci lascia indicazioni importanti e materiale su cui continuare a lavorare».

La Viola riprenderà la preparazione martedì mattina in vista dell’inizio del campionato nazionale.