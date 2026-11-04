Sei vittorie su sette partite. Il Bianco Blu continua la sua corsa in testa al campionato e sabato alle ore 19 al Pianeta Viola arriva una delle big del torneo: la forte Olympia Comiso. Un banco di prova importante per la squadra di Coach Dario Lo Storto, chiamata a difendere la vetta contro un avversario di spessore.

Abbiamo raggiunto Lubo Misolic, centro della Dierre Basketball, per ripercorrere il momento della squadra e presentare la sfida di sabato. Lubo, partiamo dalla sfida vinta a Palermo. Raccontaci com'è andata. «Eh, per noi è stata una vittoria importante, abbiamo giocato bene di squadra, ci siamo portati due punti importanti».



«È stata una bella sfida, è un giocatore con tanta esperienza, è sempre un piacere soddisfarlo».

Ne succedono di tutti i colori: Cefalù continua a rafforzarsi e arrivano risultati sorprendenti su tutti i campi. «Il campionato è pieno di sorprese. Noi stiamo lavorando sui nostri obiettivi. Andiamo avanti così, con grande lavoro e grandi obiettivi».

Adesso arriva Comiso, una delle big del torneo. Che gara ti aspetti? E quali sono i punti di forza dei siciliani?

«Sarà una partita combattuta fino alla fine, penso, perché su ogni lato ci sono due belle squadre lunghe. I punti di forza arrivano sia dagli esterni che dagli esterni».

L'appuntamento è per sabato alle 19 al Pianeta Viola: il Bianco Blu vuole continuare a vincere e difendere il primato