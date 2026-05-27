Palla a due al Palagalvani stasera alle ore 20:30. Dopo la vittoria interna di gara 1, ineroarancio hanno la possibilità di chiudere la serie e guadagnarsi così l’accesso all’atto decisivo degli spareggi promozione

La finale play-off non è stata mai così vicina. Dopo la vittoria di gara-1 la Redel Viola Reggio Calabria ha la possibilità di chiudere la serie e guadagnarsi così l’accesso all’atto decisivo degli spareggi promozione. Per farlo, però, bisogna superare un Angri che, nonostante le numerose assenze, vuole confermare l’imbattibilità tra le mura del PalaGalvani per questa off-season. Il bilancio dei Condor è di tre vittorie su tre (una contro la Virtus Ragusa e due contro Monopoli). Neroarancio che invece devono sbloccarsi lontano dal PalaCalafiore, dove non vincono dal 12 aprile scorso, a Monopoli. Dopo quella gara sono seguiti tre ko di fila contro Catanzaro nella regular season e poi Benevento e Barcellona nei play-off. Quale migliore occasione per risollevarsi in trasferta?

Da gara-1 Angri ha messo in mostra una grande mentalità nel non voler mai mollare, anche sotto di 25 punti, con ottime percentuali al tiro grazie ai vari Granata, Triassi, Peluso, Gallo e sottocanestro Stendardo. Roster ridotto, ma combattivo fino alla sirena e siamo certi che sarà così anche in terra salernitana dove il PalaGalvani si preannuncia essere un’autentica bolgia.

Per i neroarancio fari puntati su un ritrovato Laquintana che insieme a Laganà può/possono cambiare volto a qualsiasi partita. Sottocanestro agiranno come sempre i vari Marini, Marangon ed Agbortabi, con Maresca pronto ad aiutare sia dentro sia fuori dal pitturato. In cabina di regia Cadeo si affida a capitan Fernandez e Clark, con Fiusco e Zampa pronti a garantire punti, fisico e difesa.

Sfida, dunque, decisiva per la serie, con eventuale gara-3 domenica al PalaCalafiore. Ricordiamo che la vincente affronterà una tra Avellino e Matera che si sfidano al PalaDelMauro con gli irpini in vantaggio dopo il blitz del PalaSassi. Diretta visibile sulla pagina Facebook dell’Angri Pallacanestro.