Salamone porta avanti i rossoblù, i reggini ribaltano con Honorio e Pedro Mendes. Nel finale Tonidandel firma il definitivo pareggio per i lupi

Finisce in parità il derby calabrese della terza giornata del campionato di Serie A2 Élite di futsal. Al PalaPirossigeno, Pirossigeno Cosenza e Cadi Antincendi Futura, chiudono sul 2-2 al termine di una sfida combattuta e caratterizzata da continui ribaltamenti. I padroni di casa sbloccano il risultato al 9'26" del primo tempo con Salamone, autore di una conclusione precisa che si insacca nel sette. La Pirossigeno sfiora anche il raddoppio, colpendo un palo con Saponara poco prima dell'intervallo.

I reggini della Futura reagisce in avvio di ripresa e trova l'1-1 al 2'56" con Humberto Honorio, bravo a deviare sotto porta una conclusione di Pizetta. I reggini completano la rimonta al 12'51", quando Pedro Mendes realizza un eurogol al volo sugli sviluppi di una rimessa lunga di Parisi.

La Pirossigeno non si arrende e nel finale aumenta la pressione, affidandosi anche al power play. Dopo una grande parata di Parisi su Tonidandel, il capitano rossoblù trova comunque il pareggio al 16'27", firmando il definitivo 2-2. Nel finale il Cosenza prova a completare la rimonta, ma la Futura resiste al forcing e porta a casa un punto dal PalaPirossigeno.

Per la formazione cosentina e quella reggina arriva dunque un pareggio nel derby calabrese, al termine di una gara che ha visto entrambe le squadre avere momenti favorevoli e occasioni per conquistare l'intera posta in palio.