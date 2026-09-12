Un avvio da incorniciare ha caratterizzato la prima giornata del campionato di Serie D (girone I) per le formazioni calabresi. Il bilancio complessivo parla chiaro: quattro vittorie e un solo KO, un biglietto da visita importante per il gruppo composto da Reggina, Vibonese, Sambiase, Vigor Lamezia e Praiatortora. Tuttavia, il calendario non concede pause ed è già tempo di proiettarsi sul secondo turno, dove la parola d'ordine resta la continuità per evitare cali di concentrazione dopo i primi successi.

Gli anticipi del sabato

Il programma del weekend si apre sabato con due gare che vedono protagoniste altrettante squadre calabresi.

Vibonese-Siracusa: Dopo il travolgente 0-4 incassato sul campo del Trapani, la formazione guidata da mister Marra affronta un nuovo test probante contro il Siracusa, un'altra retrocessa dalla Serie C. Per i rossoblù si tratta anche dell'esordio casalingo davanti al proprio pubblico.

Vigor Lamezia-Igea Virtus: L'unica squadra calabrese uscita sconfitta al debutto è la Vigor Lamezia, battuta a domicilio dalla Nissa. Gli uomini di mister Vargas vanno a caccia dei primi tre punti stagionali davanti ai propri tifosi contro un'ostica Igea Virtus.

Le gare di domenica, c'è il derby calabrese

Domenica pomeriggio si completano i quadri con le ultime tre compagini impegnate su campi caldi.

Modica-Reggina: Forte del 5-0 calato al debutto, la squadra di mister Marchionni fa visita al Modica con l'obiettivo di confermare il ruolo di principale favorita per la vittoria finale del girone.

Praiatortora-Sambiase: Riflettori puntati sull'atteso derby calabrese. La neopromossa cosentina, tornata in quarta serie dopo circa mezzo secolo e reduce dal rotondo successo della prima giornata, esordisce in casa spinta dall'entusiasmo della piazza. Di fronte troverà il Sambiase di Tony Lio, anch'esso a punteggio pieno dopo l'affermazione contro il Gela e intenzionato a dare seguito alla prima vittoria.