Si è chiuso il penultimo turno del campionato di Serie D (girone I) rimandando all'ultima e incandescente giornata i verdetti più importanti. Complessivamente positivo il bilancino delle quattro calabresi, dal momento che nessuna di loro ha perso.

Le partite

C'è solo la matematica a tenere vive le speranze di vetta della Reggina, la realtà però è ben diversa e il lumicino per il primo posto è ormai ridotto al minimo. la compagine amaranto batte a domicilio il Milazzo e accorcia sulla Nissa, ma rimane a tre lunghezze dalla capolista Savoia: vantaggio amaranto con Laaribi alla mezz'ora del primo tempo ma Giunta, agli sgoccioli dell'intervallo, ristabilisce gli equilibri. Nel finale Guida regala i tre punti alla formazione amaranto che mette quantomeno nel mirino il secondo posto, visto il rallentamento della Nissa.

Nissa appunto fermata dal Sambiase che potrebbe essere l'arbitro di questa volata per il primo posto: succede tutto nella ripresa con i siciliani che trovano il vantaggio con De Felice, la doccia fredda però arriva con Ortolini ed è una rete che può costare il campionato ai nisseni. Anche l'altra lametina, la Vigor Lamezia, potrebbe aver compromesso gli obiettivi dell'avversario, in questo caso la Sancataldese che adesso è con un piede e mezzo in Eccellenza. Padroni di casa che iniziano bene con Romano che dopo cinque minuti trova il gol del vantaggio, nella ripresa però Cosendrey fa 1-1. Pareggia per 1-1 anche la Vibonese che torna da Gela con un punto: a Sino risponde Sasanelli e domenica, nell'ultimo match contro l'Acireale, si deciderà il destino playout dei rossoblù.

I risultati

GELA-VIBONESE 1-1 (19' st Sino, 31' st Sasanelli)

MILAZZO-REGGINA 1-2 (32' pt Laaribi, 45' pt Giunta, 37' st Guida)

SAMBIASE-NISSA 1-1 (3' st De Felice, 23' st Ortolini)

SANCATALDESE-V. LAMEZIA 1-1 (5' pt Romano, 18' st Cosendrey)

La classifica

Savoia 66

Nissa 64

Reggina 63

Atl. Palermo 57

Gelbison 57

Sambiase 53

Igea Virtus (-5) 53

Milazzo 44

Gela (-1) 43

Vigor Lamezia 39

Castrum Favara 37

Enna 35

Ragusa 34

Acireale (-1) 32

Vibonese 32

Messina (-14) 29

Sancataldese 29

Paternò 19