Gli amaranto sono gli unici a punteggio pieno dopo cinque turni e non hanno ancora incassato un gol. Il Sambiase è secondo, la Vibonese terza e il Praiatortora quinto. Avvio complicato invece per la Vigor Lamezia, ancora senza vittorie

Cinque giornate sono andate in archivio e la Serie D (girone I) si appresta a vivere il sesto turno con un dato di fatto incontrovertibile: il calcio calabrese sta dominando la scena. Nell'avvio di questo primo scorcio di campionato, il panorama interregionale vede ben quattro compagini calabresi sulle cinque iscritte insediate stabilmente tra le prime cinque posizioni della classifica, in piena zona playoff. Un segnale di forza e identità che premia la programmazione di club come Reggina, Sambiase, Vibonese e Praiatortora, mentre resta staccata la sola Vigor Lamezia, ancora in cerca di se stessa nei bassifondi della graduatoria.

Reggina cannibale, Sambiase realtà solida

Tutto secondo i pronostici per la Reggina, considerata la grande favorita per il salto di categoria. La formazione amaranto viaggia a ritmi da corazzata: vetta solitaria, punteggio pieno e una porta rimasta completamente inviolata nelle prime cinque uscite. Numeri impressionanti che confermano le ambizioni di vertice del club.

Subito dietro, a sole due lunghezze dalla prima piazza, insegue un Sambiase sempre più convincente. La squadra guidata da mister Tony Lio non rappresenta più una sorpresa ma una splendida realtà: ancora imbattuti, i giallorossi danno continuità al percorso virtuoso avviato tre stagioni fa, imponendosi come modello societario e tecnico nel panorama dilettantistico e semiprofessionistico regionale.

Vibonese pimpante, applausi per la matricola Praiatortora

Sullo stesso gradino dell'eccellenza calabrese c'è la Vibonese, piazzata al terzo posto a quota dieci punti insieme all'Igea Virtus. L'unica sbavatura per i ragazzi di mister Sasà Marra è stato il rocambolesco blackout proprio contro i siciliani (sconfitta per 4-3 nel finale), ma le prestazioni restano di altissimo livello. A dimostrarlo è la fase offensiva: con 13 gol messi a segno, la Vibonese vanta il secondo miglior attacco dell'intero torneo.

La vera rivelazione di questa prima parte di stagione è però il Praiatortora. Tornato in quarta serie dopo circa quarant'anni, il club tirrenico ha spazzato via ogni timore reverenziale legato all'etichetta di neopromossa. Ancora imbattuta insieme a Reggina e Sambiase, la compagine allenata da mister Viscardi occupa il quinto posto a quota nove punti e mostra un'organizzazione invidiabile, impreziosita dalla seconda miglior difesa del girone con soli due gol incassati.

Vigor Lamezia chiamata al riscatto

L'unica nota stonata in questa partenza da incorniciare per la Calabria riguarda la Vigor Lamezia. Relegata nei bassifondi della classifica con soli due punti e nessuna vittoria all'attivo, la compagine biancoverde sta attraversando un momento di evidente difficoltà. Il campionato è comunque appena iniziato: per Lamezia serviranno pazienza, equilibrio e lavoro per invertire la rotta e riagganciarsi al treno di un calcio calabrese che, mai come oggi, ha deciso di fare la voce grossa.