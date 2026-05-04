Ottimi risultati a Messina per gli atleti guidati dal sensei Mollura: successi e piazzamenti nelle prove di coppia tra giovani e famiglie

Si è svolto ieri, 3 maggio, presso il Pala Laganà di Montepiselli (Messina), l’Embukai Interregionale Sud Italia di Shorinji Kempo. La manifestazione ha visto una significativa partecipazione degli atleti del Branch di Reggio Calabria, guidati dal Sensei Domenico Mollura, che hanno gareggiato in diverse categorie tecniche suddivise per età e grado.

Il gruppo reggino si è distinto nelle prove di coppia (Kumi Embu), ottenendo i seguenti piazzamenti:

1° Classificati

Walter Ciccarese e Kristel Ciccarese (Categoria Genitori / Figli)

2° Classificati

Francesconicola Costarella e Ilaria Neto (Categoria 6-12 anni Mista - M.K, 8°, 7° Kyu)

Aida Sperinini e Karole Cavallaro (Categoria 13-17 anni Mista - 3°, 2°, 1° Kyu)

Asia Romeo e Maria Elena Palmigiano (Categoria 6-12 anni Femminile - M.K, 8°, 7° Kyu)

3° Classificati

Giacomo Galì e Gerardo Palmigiano (Categoria 11-12 anni Maschile - 6°, 5°, 4° Kyu)

Ilaria Neto e Ferdinando Neto (Categoria Genitori / Figli)

Da segnalare, inoltre, l’apporto fornito da Eden Sancono e Nicole Campolo e da Dario Tropeano Cargini e Pietro Alampi, autori di ottime prestazioni nei Kumi Embu.

I risultati di Messina confermano la continuità del lavoro tecnico svolto dal Branch di Reggio Calabria nelle diverse fasce d'età e nelle categorie dedicate ai binomi familiari.