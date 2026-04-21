Una giornata di sport, disciplina e innovazione ha animato Siderno con il campionato regionale di karate che ha visto la partecipazione di ben 630 partecipazioni nelle varie categorie di atleti di tutte le età, 25 dojo provenienti dal sud Italia e offrendo gare serrate e momenti di grande spettacolo.

L’evento è stato organizzato dal Maestro Angelo Surfaro, 8° Dan Shito Ryu, figura iconica nel mondo del Karate internazionale (Responsabile Nazionale karate CSAIN) e dell’ASD Karate FreeLife di Rossella Barillaro di Gioiosa Jonica.

Il Dojo Tamashi del Sensei Bruno Martino (Branch chief Calabria della F.I.K.K. - Federazione Italiana Karate Kyokushinkai) della palestra New Body Fashion2 di Catanzaro si è distinto per il ruolo centrale svolto nell’organizzazione della manifestazione e i podi conquistati dai suoi atleti agonisti con: Erika La Croce, 1° classificata Kata Senior femminile; 1° classificata kata Senior (OPEN maschile e femminile); Alice La Croce, 1° classificata kumite 12-13 anni; 2° classificata kata 12-13 anni; Rebecca Riccelli, 1° classificata kata 12-13 anni; 1° classificata kumite 12-13 anni; Haron Rao, 1° classificato kata juniores 16-17.

Tutta la competizione, dall’iscrizione fino alla premiazione degli atleti, è stata gestita tramite la piattaforma digitale 1gkr.com, ideata e creata dal Sensei Bruno Martino e dagli ingegneri informatici Raffaele Riccelli e Francesco Catania, che ha permesso una gestione completamente computerizzata delle iscrizioni degli atleti, creazioni delle pool, proiezione dello svolgimento della gara in tempo reale sui monitor e pubblicazione dei risultati delle gare, archiviazione di digitale di tutti i round e delle varie poll disputate dai ragazzi anche nei kata e delle classifiche in tempo reale sul sito www.1gkr.com.

La tecnologia utilizzata da 1gkr.com ha semplificato i flussi di gara e migliorato l’esperienza di partecipanti, giudici e pubblico: dalle verifiche preliminari alle dirette dei risultati, tutto è stato monitorato digitalmente garantendo precisione e rapidità nelle operazioni. Atleti e accompagnatori hanno apprezzato la chiarezza dei tabelloni e l’immediatezza nell’accesso ai risultati.

Nasce così in Calabria, a Catanzaro, e si inaugura in Calabria, la più completa e semplificata piattaforma di gestione del karateka, dal budopass elettronico al ranking, completamente gratuita messa a disposizione di tutti i Dojo, Federazioni e Maestri che vogliono utilizzarla.

L’organizzazione del Maestro Surfaro ha sottolineato come l’integrazione di soluzioni digitali abbia contribuito in modo decisivo al successo della manifestazione, riducendo errori amministrativi e abbreviando i tempi di attesa tra gli incontri. L’evento ha inoltre favorito lo scambio sportivo e la promozione del karate sul territorio, confermando come la Calabria sia capace di ospitare competizioni di alto livello.