Un risultato che sa di storia e che premia non solo il valore tecnico della squadra, ma soprattutto il carattere, la determinazione e la capacità di non arrendersi mai

«La Fipav Reggio Calabria del presidente Mimmo Panuccio esprime le più vive e sentite congratulazioni alla Domotek per lo straordinario traguardo raggiunto con la conquista della Supercoppa Italiana, che segue il prestigioso successo in Coppa Italia contro la corazzata Conad Reggio Emilia. Un risultato – si legge nella nota stampa della Fipav - che sa di storia e che premia non solo il valore tecnico della squadra, ma soprattutto il carattere, la determinazione e la capacità di non arrendersi mai, qualità emerse con forza lungo tutto il percorso.