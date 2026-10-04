L’elenco completo in vista della partita allo stadio Antonino Cardinale di Capaci, con calcio d'inizio alle ore 15:30
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Sono 22 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Trapani-Reggina, gara valida per la sesta giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 4 ottobre allo stadio Antonino Cardinale di Capaci, con calcio d'inizio alle ore 15:30.
Di seguito, l'elenco completo.
1 Lagonigro, 12 Madia, 4 Baldan, 16 De Mori, 3 Fazio, 68 Girasole D., 5 Girasole R., 79 Lancini, 18 Abonckelet, 8 Acquadro, 7 Baggi, 24 Laaribi, 99 Macrì, 17 Porcino, 38 Rossetti, 23 Rotulo, 44 Specker, 97 Toscano, 21 Alma, 10 Guida, 96 Jallow, 9 Magrassi.