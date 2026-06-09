La nuova Traversata dello Stretto prende forma con la prima ufficialità dell'anno. L'organizzazione del Centro Nuoto Villa ha stilato la start list degli 80 atleti che parteciperanno alla 62esima edizione della grande classica del nuoto di fondo il prossimo 2 agosto.

La graduatoria, ancora in fase provvisoria, è stata formulata al termine delle iscrizioni, aperte l'1 marzo scorso e prorogate eccezionalmente fino al 7 giugno per meglio definire gli impegni del calendario nazionale degli agonisti.

TEMPI E QUALITÀ

Oltre ad essere la prima grande tappa d'avvicinamento alla gara, la start list della 62esima edizione segna una svolta epocale per la storia della Traversata. Per la prima volta in assoluto il criterio per l'iscrizione si è basato su tempi ufficiali fatti segnare durante la stagione 2025/2026.

Nello specifico, hanno potuto inoltrare la propria iscrizione gli agonisti che, sulla distanza di 1500 metri in gare federali in vasca corta o lunga, abbiano fatto registrare un tempo di 19'00"00 in vasca da 25 metri o di 19'30"00 in vasca da 50 metri. Per i master, invece, si è andati sui 22'00"00 in vasca da 25 metri o 22'30"00 in vasca da 50 metri.

Facile dedurre che tale criterio andrà ad innalzare sensibilmente il livello sportivo della competizione, rendendola più avvincente e qualitativamente esaltante.

I NUOTATORI

La start list, come ogni anno, è al momento provvisoria. Ciò significa che gli atleti presenti hanno ancora tempo di essere sostituiti qualora ce ne fosse bisogno. Si prevede il passaggio a graduatoria definitiva nelle prime settimane del mese di luglio.

Si può già dire con certezza che Linda Caponi, vincitrice tra le donne della 61esima edizione della Traversata dello Stretto, non potrà difendere il titolo. L'atleta azzurra si è meritatamente guadagnata la qualificazione agli Europei di Parigi, che si disputeranno il 4 agosto per quanto riguarda la 10 chilometri.

Assente anche il vincitore assoluto del 2025, Pasquale Giordano. Sarà dunque tempo di nomi nuovi per l'albo d'oro.

Le Fiamme Oro si presenteranno con quattro nuotatori di primissimo livello: da Giuseppe Ilario a Vincenzo Caso, rispettivamente secondo e terzo l'anno scorso, fino alle due ragazze Rachele Bruni e Giulia Gabrielleschi.

Altri nomi di spicco sono quelli dei due atleti dei Carabinieri, Iris Menchini e Simone Dutto, ma in lista non mancano potenziali sorprese tra giovani emergenti e nuotatori di rilievo del panorama nazionale.

Tutti pronti a giocarsi un posto nella storia della grande classica del nuoto di fondo.