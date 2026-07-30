Calcio e Calcio a 5, Pallavolo, Ping Pong, Basket, Tiro con l'arco, Gimkana in bicicletta e Balli sociali. Giovedì 30 luglio a Motta, in piazza del Minatore, con inizio alle ore 17. Si replica poi a Lazzaro, venerdì 31 luglio, sempre alle ore 17 ma sul Lungomare Cicerone
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L'Amministrazione di Motta San Giovanni rinnova l'appuntamento con "Tutte le Energie dello Sport", un'iniziativa pensata per avvicinare bambini, ragazzi e famiglie al mondo dello sport attraverso attività pratiche, dimostrazioni e momenti di aggregazione.
Calcio e Calcio a 5, Pallavolo, Ping Pong, Basket, Tiro con l'arco, Gimkana in bicicletta e Balli sociali sono solo alcune delle attività protagoniste insieme a gonfiabili, giochi, Bubble House, mascotte e personaggi vari per i più piccoli.
Sono due gli appuntamenti in programma.
Giovedì 30 luglio a Motta, in piazza del Minatore, con inizio alle ore 17:00.
Si replica poi a Lazzaro, venerdì 31 luglio, sempre alle ore 17:00 ma sul Lungomare Cicerone.
«Sono particolarmente orgogliosa di riproporre per il quarto anno consecutivo questa manifestazione, nata con l'obiettivo di promuovere la pratica sportiva e valorizzare le tante associazioni che operano con passione sul nostro territorio – dichiara l’assessore con delega allo Sport Giusy Vacalebre. L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Verduci, da sempre promotore delle attività sportive come strumento di crescita sociale e benessere per la comunità, continua a investire nella diffusione dello sport e nella valorizzazione delle realtà associative presenti sul territorio. Attraverso iniziative come questa vogliamo offrire a cittadini, bambini e famiglie l'opportunità di conoscere discipline diverse, praticare sport e vivere momenti di sana aggregazione».
«Desidero già da adesso rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le società sportive locali che, con entusiasmo, disponibilità e spirito di collaborazione, ci consentono ogni anno di organizzare questa bellissima iniziativa a Motta e Lazzaro. Il loro impegno quotidiano – conclude l’assessore - è fondamentale per trasmettere ai più giovani i valori dello sport, dell'inclusione, del rispetto e della crescita individuale e di gruppo».