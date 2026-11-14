Dopo il ko interno contro il Melito e con una lunga lista di indisponibili, il tecnico guarda al doppio esame Bovalinese-Polistena: «Siamo una squadra viva e possiamo risollevarci»

Fare quadrato, resettare gli episodi sfortunati e reagire sul campo attraverso la forza del gruppo. È questo il messaggio chiaro lanciato da Andrea La Cava, storica bandiera del Val Gallico e oggi alla guida dell’Under 17 capolista, chiamato ad analizzare il delicato momento attraversato dalla prima squadra nel campionato di Promozione (girone B).

Reduce dal passo falso interno contro il Melito e alle prese con una lunga lista di indisponibili, l’ambiente rossoceleste si prepara ora ad affrontare il ciclo più complesso della stagione, a partire dalla trasferta di domenica sul campo della capolista Bovalinese, finora a punteggio pieno.

Le parole di La Cava

«Contro il Melito è stata una partita difficile – esordisce La Cava tornando sull'ultimo turno di campionato – sapevamo di affrontare una squadra diversa rispetto a quella vista a inizio stagione. Va detto che la gara è stata fortemente condizionata da alcuni episodi arbitrali al limite dell’inverosimile, ma va comunque fatto un plauso agli avversari per la grinta e la tenacia mostrate».

Nonostante le assenze pesanti e una direzione di gara contestata, l'ex capitano rifiuta qualsiasi giustificazione: «Non voglio usare gli infortuni o l’arbitraggio come alibi. Purtroppo la partita è andata così, ma il calcio è bello proprio perché la domenica successiva ti offre subito l’opportunità di rifarti».

Doppio impegno ostico

Il calendario, tuttavia, non fa sconti. All’orizzonte ci sono prima la schiacciasassi Bovalinese e, nel turno successivo, lo Sporting Polistena, seconda forza del torneo. Un doppio esame di maturità che non spaventa La Cava: «Affronteremo una capolista che sta dimostrando con i fatti di meritare il primato. Servirà molta più attenzione, a prescindere dalle indisponibilità. Siamo una squadra viva, composta da ragazzi di grande valore umano e calcistico: sono aspetti che spesso permettono di risollevarsi dalle situazioni difficili. Lo stesso varrà contro il Polistena: massimo rispetto per la loro forza, ma sono certo che metteremo in campo tutta la concentrazione necessaria per portare a casa dei punti».

L'Under 17 vola

Se la prima squadra cerca il riscatto, in casa Val Gallico a sorridere è soprattutto il settore giovanile, trascinato proprio dall’Under 17 guidata da La Cava, protagonista di un avvio di stagione da prima della classe: «Sono stato scelto dalla società per proseguire il cammino di questo gruppo splendido – spiega con soddisfazione il tecnico – un percorso che parte da lontano, già dallo scorso anno quando con mister D’Agostino abbiamo raggiunto un traguardo importante nell’Under 16 Elite. C'è una base solida e i ragazzi sanno quanto il club punti su di loro, come dimostra l'impiego in pianta stabile di molti elementi anche nella Juniores di mister Notaro, una figura fondamentale per la loro maturazione».

Un ruolo che riempie d'orgoglio la bandiera rossoceleste, sempre attenta a tenere i piedi per terra: «Speriamo di toglierci belle soddisfazioni, ma la priorità resta creare un clima sereno e favorevole alla crescita dei giovani. I risultati sono e saranno soltanto una naturale conseguenza del lavoro svolto».