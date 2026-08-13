La Pallacanestro Viola Reggio Calabria dà il bentornato a Pasquale Motta, che torna a far parte dello staff tecnico neroarancio nel ruolo di Assistant Coach al fianco di coach Michele Carrea.

Pasquale Motta, infatti, ha già vestito in diverse stagioni i colori della Viola, facendo parte dello staff tecnico e maturando una profonda conoscenza dell’ambiente, della società e della realtà cestistica reggina.

Coach Pasquale Motta nasce a Reggio Calabria e comincia la sua carriera di allenatore del settore giovanile della Viola in serie A1 e negli anni allena tutte le selezioni under ricoprendo più volte il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile e contribuendo alla partecipazione di 2 finali nazionali. Noto per la sua grande attenzione ai particolari tecnici ed esperto di video analisi nella massima serie ha la possibilità di lavorare fianco a fianco con allenatori del calibro di Gebbia, Benedetto, Ponticiello, Frates, Bolignano, Calvani.

Numerose le esperienze nel settore squadre Nazionali maschili. Nel 2011 diventa assistente e analista video della Nazionale Under 18 di Stefano Bizzozi, che l’anno successivo vince gli europei di categoria. Dal 2019 ricopre il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile e vice allenatore della prima squadra in serie B della Palacanestro Viola lavorando a fianco di Domenico Bolignano.

Le sue dichiarazioni:

«Tornare alla Viola, nella squadra della mia città, dove sono cresciuto è per me motivo di grande orgoglio ed emozione. In fondo, non sono mai andato via. In questi anni ero lì, vicino a questa squadra e a questa società, da un’altra visuale.

Ho avuto un primo confronto con coach Carrea e ho percepito da subito grande sintonia, fiducia e importanti aspettative nei miei confronti. È un allenatore di altissimo livello, tra i migliori in Italia, e sono davvero felice di poter iniziare questo percorso al suo fianco.

Ho trovato una società piena di entusiasmo, ambizione e voglia di costruire, che ha creduto fortemente in me e mi ha voluto nel proprio staff. Ringrazio la società e coach Carrea per la fiducia che mi hanno dimostrato e che voglio ripagare ogni giorno con il lavoro, l’umiltà e la professionalità.

Ho ancora negli occhi la fotografia dell’ultima partita della scorsa stagione, con 6.000 persone al palazzetto. Quella passione è qualcosa di straordinario e rappresenta perfettamente ciò che significa questa maglia per la nostra città. Sappiamo che tutto questo entusiasmo dovremo meritarcelo, giorno dopo giorno, passo dopo passo, sul campo».

Per coach Motta un percorso di vita fortemente legato alla Viola e alla sua città, che oggi trova nel ritorno sulla panchina della prima squadra un nuovo capitolo.

Bentornato Pasquale e buon lavoro!