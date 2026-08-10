La Pallacanestro Viola Reggio Calabria è lieta di annunciare il ritorno in neroarancio di Çelis Taflaj.

Çelis Taflaj torna a vestire la maglia della Viola e ritrova il parquet del PalaCalafiore che lo ha visto protagonista giovanissimo nelle stagioni 2016/17 e 2017/18.

Çelis: «Sono molto felice e orgoglioso del mio ritorno alla Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Questa società rappresenta una parte importante del basket italiano e, per me, ha anche un valore speciale, visto che ho già avuto l’onore di indossare questi colori anni fa.

Arrivo con grande motivazione e voglia di dare il massimo per questa maglia. Non vedo l’ora di lavorare con lo staff, conoscere i miei nuovi compagni e ritrovare il calore di questa piazza straordinaria».

Nato a Scutari, in Albania, il 12 marzo 1998, Taflaj è un’ala di 202 centimetri, dotata di importanti qualità atletiche e tecniche, capace di ricoprire più ruoli sul perimetro e di rappresentare un terminale offensivo sia dalla media che dalla lunga distanza.

Il suo primo approdo alla Viola risale all’estate del 2016, quando, appena diciottenne, arriva a Reggio Calabria dopo il percorso nel settore giovanile di Pistoia e l’esordio in Serie B con Bottegone. In riva allo Stretto rimane per due stagioni, entrando progressivamente nelle rotazioni della squadra e vivendo il suo primo importante percorso nel basket professionistico.

Da allora Taflaj, ala per talento naturale ma in grado per caratteristiche tecniche di spostarsi se necessario nello spot di guardia, ha vissuto le tappe di una carriera importante nel basket italiano, vestendo le maglie di Treviglio, Cento, Andrea Costa Imola, Orlandina Basket, Trapani, Torino, Fortitudo Bologna e Vigevano, maturando esperienza ai massimi livelli della pallacanestro nazionale.

Nel suo percorso da cestista ha indossato più volte la maglia della Nazionale albanese, confermandosi come uno dei giocatori più rappresentativi della pallacanestro del suo Paese.

Coach Michele Carrea descrive così la scelta dí Taflaj: «Il ritorno in canotta neroarancio di Çelis Taflaj ha un significato importante per la squadra e per la società. È un giocatore che conosce già l’ambiente, la città e il PalaCalafiore e che oggi torna a Reggio con un bagaglio di esperienza completamente diverso rispetto alla sua prima esperienza.

Taflaj ci garantisce fisicità, versatilità e qualità sul perimetro. È un giocatore capace di attaccare il canestro, di aprire il campo con il tiro e di mettere energia e presenza anche nella metà campo difensiva.

Siamo contenti di avere nel roster un ragazzo che a Reggio ha iniziato una parte importante del suo percorso, vogliamo che il suo ritorno alla Viola rappresenti per lui e per l’ambiente un nuovo capitolo in cui possa essere protagonista. Sono certo che potrà dare il suo grande contributo nel gruppo e nei risultati della squadra in questo campionato”.

Oggi, a 28 anni, Taflaj torna a Reggio Calabria con un bagaglio più completo di esperienza e maturità e con la voglia di essere protagonista nel nuovo progetto della Pallacanestro Viola.