È un'estate di grandi manovre in casa Virtus Rosarno. Dopo un'annata vissuta tra alti e bassi, il club amaranto ha deciso di riorganizzare le proprie fondamenta, partendo dall'assetto dirigenziale fino ad arrivare al restyling della rosa. L'obiettivo è chiaro: presentarsi al prossimo campionato di Eccellenza con una squadra competitiva e di qualità.

A guidare le operazioni di mercato c'è il nuovo Direttore Sportivo Nicola Origlia, già al lavoro a pieno ritmo per consegnare al tecnico Graziano Nocera un organico completo. E i primi frutti di questo lavoro non si sono fatti attendere: allo stadio Giovanni Paolo II sono state ufficializzate tre importanti operazioni tra una fondamentale conferma e due innesti di assoluto valore.

In mezzo al campo regna "El Tractor" Filì

La prima grande notizia riguarda una conferma "fatta in casa", ma dal peso specifico enorme. Francesco Filì vestirà ancora la maglia amaranto. Il centrocampista classe 2002 sarà anche per la prossima stagione il faro e il motore della mediana rosarnese.

Soprannominato non a caso "El Tractor", Filì ha dimostrato nell'ultimo campionato una straordinaria capacità di abbinare quantità e qualità. Giocatore completo e imprevedibile, sa interpretare con la stessa efficacia sia il ruolo di mediano di rottura sia quello di interno d'inserimento, garantendo equilibrio ed energia alla manovra di mister Nocera.

Sulla fascia torna l'argentino Esperon

Sul fronte acquisti, il DS Origlia ha piazzato un colpo che ha il sapore del gradito ritorno: Lucas Esperon. Il terzino sinistro argentino, classe 1997 (29 anni), conosce già benissimo l'ambiente rosarnese, avendo già vestito questi colori in passato e prendendosi di diritto la titolarità sulla corsia mancina a suon di prestazioni convincenti.

Una curiosità stuzzicante accompagna il profilo dell'esterno argentino: Esperon è infatti un grande amico d'infanzia e compaesano di Lautaro Martínez, bomber e capitano dell'Inter. Un legame speciale che aggiunge un pizzico di suggestione al suo ritorno all'ombra del Giovanni Paolo II.

Difesa blindata con "La Pantera" Diouf

A completare questo tris di mercato arriva un volto nuovo di zecca per il pubblico amaranto: Aya Diouf. Difensore centrale di grande stazza fisica, Diouf fa della personalità, del senso della posizione e dello stacco aereo le sue armi principali.

Soprannominato "La Pantera" per la sua agilità e l'aggressività positiva nei duelli difensivi, il nuovo perno arretrato arriva a Rosarno con il compito preciso di blindare la retroguardia, portando forza, sicurezza e centimetri al servizio della squadra.

Con queste prime tre pedine sullo scacchiere, la Virtus Rosarno dimostra di voler fare le cose sul serio, regalando entusiasmo alla piazza e ponendo le basi per una stagione da protagonista nel massimo campionato regionale.