Il tecnico sottolinea il valore formativo di questa sconfitta: «Tutto ciò che di inesperienza è arrivato sarà tesoro per noi per le prossime contese»

Una maratona infinita, uno spettacolo di quasi tre ore per tutti gli appassionati e i tifosi della Domotek Volley. Al termine della sfida persa al tie-break contro Gioia del Colle, il mister Antonio Polimeni analizza la prestazione dei suoi ragazzi, usciti ancora una volta a testa altissima da una gara decisa sui dettagli.

«Avevamo voglia di vincere da una parte e dall'altra – esordisce Polimeni –. Sicuramente una grandissima prestazione da parte dei nostri, una gara decisa ai dettagli anche questa, e in determinati momenti ha prevalso anche l'esperienza. Noi ci siamo un po' piegati sulle gambe, visto che la partita è durata oltre tre ore di gioco, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi».

Il tecnico sottolinea il valore formativo di questa sconfitta: «Tutto ciò che di inesperienza è arrivato sarà tesoro per noi per le prossime contese. Sono sicuro che alla fine riusciremo a continuare in questo mood a livello prestativo e mi auguro che raccoglieremo ancora sempre di più in relazione ai miglioramenti che affronteremo durante il contesto settimanale. I ragazzi sono stati strepitosi».

Polimeni si sofferma poi sui momenti decisivi della partita: «Mi dispiace perché quando arrivi 23-21 al tie-break puoi vincere, puoi perdere, ma ripeto: i dettagli hanno fatto la differenza. Peccato perché alla fine i ragazzi meritavano anche stavolta di andare a punti, perché fondamentalmente ci siamo portati a casa un punto e abbiamo mosso la classifica in un contesto che sapete benissimo ci ha regalato delle sorprese incredibili».

Il bilancio resta comunque positivo: «Va bene così quando c'è la prestazione: vai a casa contento, non del risultato, ma contento perché sai bene che si vince e si perde. Se c'è la prestazione poi c'è sempre quel contorno che ti porta un po' di soddisfazione, perché il risultato è occasionale, la prestazione no».

Il presidente Gioia del Colle ha definito questo scenario da Superlega, tra palazzetto, organizzazione e una partita da 10 e lode per entrambe le squadre. «Penso sia stata veramente una festa incredibile – commenta Polimeni –. Complimenti a Gioia del Colle per la vittoria e per la prestazione, perché hanno fatto una prova sublime, eccezionale, soprattutto in battuta: sono stati costanti e ci hanno fatto veramente male anche quando avevamo messo la testa avanti».

Un plauso anche al contesto reggino: «È chiaro che Reggio Calabria, ma anche il contesto dirigenziale che offre questa organizzazione impeccabile, merita di confrontarsi con palcoscenici diversi, senza nulla togliere a tutte le altre società di questa categoria. Sappiamo già che Reggio Calabria ci dà quel mood in più, ma noi dobbiamo lavorare, pensare al campo, consolidare questa categoria importantissima come stiamo facendo, e poi si vedrà tutto ciò che arriverà».

«Secondo me questa è ancora una squadra con margini di crescita importanti, anche in relazione all'età media di questi ragazzi: ricordiamoci l'età di Boiko, di Iervolino, di De Santis, e Sen stesso è giovanissimo. Abbiamo solo da migliorare».

«Al di là degli aspetti tecnici – conclude Polimeni –, quello che più conta in questa fase è mettere dentro sempre quel mattoncino di esperienza che ci permetta, in altre situazioni analoghe, di avere feedback positivi. Nelle ultime due partite potevamo vincere qui e potevamo andare a punti : sono stati dettagli a punirci, quegli stessi dettagli che ci permetteranno di imparare».

Infine, un pensiero al pubblico: «Il calore di questa terra, quello che offre non solo dentro il palazzetto ma anche per le strade, con i ragazzi fermati per autografi e foto, è frutto non solo del fatto che a Reggio mancava una categoria importante da tanti anni, ma anche del fatto che questa comunità offre un calore indescrivibile. Oggi c'erano oltre 3000 persone, si sfioravano i 4000: ci hanno reso ulteriormente orgogliosi e ci hanno permesso di combattere fino all'ultima palla. Peccato, avremmo voluto premiare anche loro. Ci prendiamo questo punto e continuiamo a lavorare».