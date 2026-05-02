La Domotek non si ferma più e conquista con autorità la finalissima dei playoff per la Serie A2. Gli amaranto superano Acqui Terme con un netto 3-0 (25-21, 25-20, 25-16), al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine, e ora si preparano all’ultimo atto in programma mercoledì nel capoluogo reggino.

Nonostante l’indisponibilità del PalaCalafiore, la società ha scelto di restare in città: si giocherà al Pala Benvenuti di Botteghelle, impianto storico che verrà allestito per l’occasione ma che, per capienza limitata, non potrà accogliere tutti i tifosi. Un dato che non spegne l’entusiasmo: oltre cinquemila presenze complessive tra gara e attesa testimoniano una passione travolgente.

In campo, la squadra di coach Antonio Polimeni mette in scena una prestazione corale, cancellando i fantasmi dell’eliminazione della scorsa stagione e rilanciando le ambizioni di un possibile “triplete”. Protagonisti assoluti gli Mvp di Coppa e Supercoppa, Davide Saitta e Domenico Laganà, applauditi a scena aperta, insieme a un Luca Presta dominante a muro e a un Enrico Zappoli decisivo nei momenti chiave.

La partita

Equilibrato l’avvio del primo set, con scambi punto a punto e continui ribaltamenti fino al break decisivo firmato da Presta e Laganà (19-16). Nel finale, gli errori degli ospiti consegnano il parziale alla Domotek.

Nel secondo set gli amaranto alzano il ritmo: Lazzaretto e Rigirozzo scavano il solco, mentre l’intesa tra Saitta e Presta consolida il vantaggio. Il 25-20 chiude i conti e indirizza definitivamente il match.

Nel terzo set spazio a tutta la rosa: Parrini, Ciaramita e Lopetrone rispondono presente, con Spinello a mettere il sigillo finale sul 25-16. Una prova di forza che certifica la profondità del roster reggino.

Verso la finale

La Domotek affronterà Belluno, che ha avuto la meglio su San Giustino al Golden Set. Una sfida che promette spettacolo e che riporta in scena un confronto già visto in semifinale di Coppa Italia. Per Reggio Calabria è il momento di sognare: la finale è realtà, e gli amaranto vogliono completare un percorso già straordinario.

Il tabellino

Domotek Volley-Acqui Terme 3-0

(25-21,25-16,25-16)

Domotek:Mancinelli,De Santis,Spinello,Zappoli 10,Presta 9,Lopetrone,Saitta 1,Motta 3,InnocenziCiaramita 5,Laganà 6,Lazzaretto 7,Rigirozzo 6,Parrini 7.All Polimeni Ass Dal Pozzo

Acqui Terme:Volpara,Argenta 15,Garrone 2,Bellanova,Dotta 1,Guastamachia,Carrera,,Botto 5,Petras 7,Assalino,Esposito 4,Carpita 5,Trombin,Sararino 2.All Serafini Ass Vinciguerra

Arbitri: Giuseppina Stellato e Claudia Lanza.