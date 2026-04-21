Il programma, articolato in sei moduli, integra temi centrali quali lo sviluppo economico territoriale, l’analisi dei dati, la sostenibilità ambientale e le nuove opportunità professionali

Si è svolta la giornata di presentazione della Locri DESF Academy – Local Development, Twin Transition & Data Skills, l’iniziativa promossa dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Università della Calabria, in collaborazione con il GAL Terre Locridee e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Locri, nell’ambito delle attività del Maggio dei Libri.

Il Direttore del DESF, Francesco Aiello, ha incontrato studenti e docenti di diversi istituti della Locride – a Gioiosa Ionica, Siderno e Locri – presentando i contenuti e gli obiettivi dell’Academy, in programma dal 7 al 9 maggio 2026 presso Palazzo Nieddu. Presenti anche il presidente del GAL Terre Locridee, Francesco Macrì, il componente del CdA del GAL, Ettore Lacopo, e la referente di progetto per il GAL, Monica Mollo.

L’iniziativa si configura come un percorso di alta formazione rivolto agli studenti delle scuole secondarie del territorio, con la finalità di fornire strumenti concreti per comprendere le trasformazioni economiche e sociali in corso e orientarsi in modo consapevole nelle future scelte di studio e professionali.

Il programma, articolato in sei moduli, integra temi centrali quali lo sviluppo economico territoriale, l’analisi dei dati, la sostenibilità ambientale e le nuove opportunità professionali. Nel corso degli incontri è stata posta particolare attenzione al ruolo dei dati e delle tecnologie digitali nei processi decisionali, nonché alle competenze richieste dal mercato del lavoro in una fase di profonda trasformazione.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato ai contenuti della twin transition, che sarà al centro della lezione magistrale conclusiva, e ai moduli di Data Analysis, che offriranno agli studenti un primo contatto diretto con strumenti e metodi utilizzati nell’analisi dei fenomeni economici.

«La risposta degli studenti è molto positiva – sottolinea il Direttore del DESF, Francesco Aiello –. Abbiamo riscontrato interesse e partecipazione, segno che esiste una forte domanda di strumenti per comprendere la realtà e orientarsi nelle scelte future. Con la Locri DESF Academy vogliamo offrire ai giovani un’occasione concreta per avvicinarsi ai temi che stanno ridefinendo il nostro tempo».

Il Presidente del GAL Terre Locridee, Francesco Macrì, evidenzia il valore territoriale dell’iniziativa: «Questa Academy rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra università e territorio. Investire sui giovani e sulla loro formazione significa rafforzare le basi per uno sviluppo più consapevole e duraturo della Locride, in linea con le sfide della transizione economica e sociale».

Sulla stessa linea l’Assessore alla Cultura del Comune di Locri, Domenica Bumbaca: «Sostenere iniziative come la Locri DESF Academy significa offrire ai nostri ragazzi opportunità di crescita e di apertura verso il futuro. Il coinvolgimento delle scuole è fondamentale per costruire percorsi di orientamento efficaci e per valorizzare il capitale umano del territorio».

La Locri DESF Academy si concluderà con una sessione di orientamento dedicata agli sbocchi professionali delle discipline economiche, statistiche e finanziarie, con un approfondimento sulle competenze richieste dal mercato del lavoro e sul ruolo crescente dei dati e delle tecnologie digitali.

Saranno ammessi fino a 35 studenti, selezionati sulla base del percorso scolastico e della motivazione.