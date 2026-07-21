Lo avevamo scritto: il lusso non è mai per tutti, è per chi arriva prima. E chi è arrivato primo, sabato 18 luglio all'enoteca MICUICOLA di Marina di Gioiosa Ionica, ha vissuto una serata che difficilmente dimenticherà. La prima Glow Experience calabrese ha mantenuto ogni promessa — e le ha superate tutte.

Tutto esaurito, com'era prevedibile. Ma i numeri raccontano solo una parte della storia. Quello che i numeri non dicono è l'atmosfera: elegante senza essere fredda, esclusiva senza essere distante. Ogni ospite si è sentita attesa, accolta, al centro. Esattamente come Gabriella Femia aveva voluto.

Lo specchio non mente

Il momento della verità è arrivato a fine trattamento, davanti allo specchio. Mani che sfiorano il viso, occhi che si illuminano, e poi le parole: «Non ho mai sentito la mia pelle così setosa». Qualcuna si è spinta oltre: «Vedo un effetto lifting, come dopo un trattamento in cabina». E ancora: «La pelle è così perfetta che sembra che io abbia già il fondotinta»

È questo il potere della skincare coreana di lusso nata sull'isola di Jeju: risultati che non hanno bisogno di essere raccontati, perché si vedono. E si toccano.

L'arte dell'accoglienza

L'enoteca MICUICOLA ha fatto la sua parte, e l'ha fatta da fuoriclasse: un aperitivo seduto — non il classico standing — con una cura dei dettagli che ha superato ogni aspettativa. Alimenti selezionati, vini all'altezza, attenzione al particolare. Perché quando l'eccellenza incontra l'eccellenza, il risultato non può che essere memorabile.

Da Madrid con visione: Viviana Greco

Guest star della serata, arrivata dalla Spagna esclusivamente per questo appuntamento: Viviana Greco, manager dell'azienda, giornalista ed ex indossatrice. La sua presenza ha detto molto — quanto l'azienda stia investendo sulla crescita italiana — ma le sue parole hanno detto di più. Nel suo intervento ha parlato dei prodotti, certo, ma soprattutto della motivazione che ha portato una professionista affermata ad abbracciare questo business: un'attività estremamente remunerativa che le ha restituito il bene più prezioso, il potere di gestire il proprio tempo.

Il coraggio di essere la prima: Jlenia Pucci

Accanto a Gabriella, il team Calabria — la dimostrazione vivente che i professionisti calabresi sono in prima linea in questa nuova grande opportunità. A guidarlo, Jlenia Pucci: la prima ad accettare la sfida, la prima ad affiancare Gabriella Femia in questa avventura, la prima a costruire una squadra sul territorio. Perché ogni rivoluzione ha bisogno di chi ci crede prima degli altri.

La regia della serata

A presentare e condurre la serata, lei: Gabriella Femia, mentor coach, formatrice e biohacker, che alla cura della mente e delle performance ha scelto di aggiungere l'ultimo, naturale tassello — la cura della pelle.

[FOTO 9 e FOTO 10 — Didascalia: Gabriella Femia durante la conduzione dell'evento: energia, metodo e visione.]

Un business che cambia le regole

E poi c'è stato il momento più atteso: la presentazione del nuovo modello di business. Accolto con attenzione, sorpresa, entusiasmo. A fine presentazione, alcune ospiti avevano già ordinato i prodotti per iniziare la propria korean skin routine. Altre hanno fissato incontri individuali per capire come entrare nel business. La serata si è chiusa con nuovi clienti e nuove collaborazioni già avviate: risultati concreti, non promesse.

Ed è qui che il discorso si fa serio. Viviamo un'epoca in cui carriere stratosferiche possono interrompersi da un giorno all'altro: ex manager, professionisti di alto livello che si ritrovano a dover ripensare tutto. Il lavoro online e i nuovi modelli di business non sono più un'alternativa di serie B — sono la frontiera. E le collaborazioni crescono a vista d'occhio: medici, medici estetici, estetiste, parrucchieri, professionisti del beauty che scelgono di affiancare a ciò che già fanno prodotti straordinari, capaci di esaltare il loro lavoro. Accordi commerciali pensati per chi cerca una seconda attività, ma soprattutto per chi vuole un'attività professionale all'avanguardia, capace di cambiare radicalmente i propri redditi.

Il futuro è già in agenda

La promessa è stata mantenuta, ma la storia è appena cominciata. Ad agosto la Glow Experience raddoppia: un bis nella stessa, magica location per la costa ionica, e un debutto in provincia di Vibo Valentia, dove a coordinare e organizzare tutto sarà una nuova imprenditrice digitale, Angela Almaviva. Le date arriveranno a breve.

Chi c'era, lo sa. Chi non c'era, questa volta farà bene ad arrivare prima.

Per informazioni: DM su Instagram → @la_formatrice_cinica