C'è chi le scommesse le racconta e chi le vince. Gabriella Femia appartiene alla seconda categoria.

Gabriella Femia, mental coach, formatrice e biohacker, oggi tra i massimi esperti di skincare coreana. La sua scommessa con la Calabria è vinta: ora comincia il tour

A luglio aveva promesso alla sua terra un debutto memorabile: la prima Glow Experience calabrese, andata sold out in una sera che ha lasciato il segno.

Ma il vero risultato non era il tutto esaurito. Era quello che sarebbe successo dopo. Ed eccolo: i primi imprenditori hanno scelto di investire in questo nuovo business.

La scommessa con la Calabria è vinta — e adesso raddoppia, anzi moltiplica.

Dal 16 agosto parte "Longevity Beauty with The Glow Experience": un tour che attraverserà splendide location della Calabria per poi spingersi oltre i confini regionali.

Un viaggio nel segno di un'idea precisa, che è anche il claim che lo accompagna: la longevità inizia dalla tua pelle.

Prima tappa: Caulonia Marina, dove una donna ha scelto il sud

La partenza non poteva essere più simbolica. Domenica 16 agosto, ore 17:30, sotto i portici di piazza Bottari a Caulonia Marina, apre le sue porte Medusa Beauty - e con lei si apre la storia di Donatella Tassone.

Donatella Tassone, CEO di Medusa Beauty. Dopo una vita a Bergamo, è tornata in Calabria e ha lanciato la sua sfida: restare al Sud

Imprenditrice nel mondo della bellezza, dopo una vita vissuta a Bergamo, Donatella è tornata in Calabria e ha lanciato la sua sfida: restare.

Non sopravvivere — restare, investire, costruire.

Il suo nuovo spazio dedicato ai prodotti per l'estetica e parrucchieri è la risposta concreta a chi dice che al Sud non si può fare impresa.

E per l'inaugurazione ha scelto il gesto più elegante di tutti: regalare ai suoi clienti la Glow Experience, facendo conoscere a tutti la nuova realtà mondiale della skincare.

Al suo fianco, a organizzare, coordinare e creare tutto, un'altra imprenditrice della bellezza: Romina Cursaro, make up artist, che ha deciso di abbinare alla sua arte del trucco la professionalità della K-beauty coreana.

Due donne, due percorsi, una stessa intuizione.

Romina Cursaro, make up artist. Ha scelto di abbinare alla sua arte la professionalità della K-beauty coreana

E c'è una bellezza in più, in questa storia, che merita di essere raccontata: Donatella e Romina non competono — si alleano.

Ognuna ha la propria attività, distinta e ben definita, eppure hanno scelto di crescere insieme, di sommare le forze invece di dividerle. In un mondo che troppo spesso racconta le donne come rivali, loro rispondono con i fatti: la collaborazione rende più forti, il successo dell'una alimenta quello dell'altra.

È questo il dato che colpisce: il grande interesse che questa nuova forma di business sta riscontrando tra i professionisti del settore -insieme, naturalmente, alla grandezza dei risultati sulla pelle firmati dai prodotti di lusso della skincare coreana.

La Regia: Gabriella Femia

Speaker della nuova experience sarà lei, Gabriella Femia - mental coach, formatrice, biohacker, oggi tra i massimi esperti di skincare coreana - di nuovo al fianco delle sue collaboratrici. Non potrebbe essere altrimenti: è lei la prima ad aver accettato l'onere e l'onore di aprire il mercato italiano, grazie a Viviana Greco, che aveva già cominciato con quello spagnolo.

Il format è quello che ha già conquistato tutti: il trattamento dal vivo, in prima persona, davanti allo specchio; l'aperitivo — che questa volta sarà offerto da Donatella e Romina — e la presentazione dell'opportunità di business. Bellezza, gusto, visione: la formula non si cambia, si perfeziona.

Un tour che è appena cominciato

E dopo Caulonia Marina? Il viaggio prosegue: Vibo Valentia, Lamezia Terme e poi oltre i confini della Calabria, fino ad arrivare in Basilicata con la splendida Maratea. A ogni tappa, una nuova storia: nuovi imprenditori che hanno deciso di investire in questo nuovo business, nuovi volti, nuove sfide. Le date arriveranno presto - e ogni annuncio sarà una sorpresa.

La locandina ufficiale della prima tappa: 16 agosto, ore 17:30, Medusa Beauty, portici di piazza Bottari, Caulonia Marina

Come Partecipare

L'evento è su invito, completamente gratuito, a numero chiuso: ogni ospite vivrà il trattamento dal vivo, e i posti sono contati per garantire a ciascuna il tempo e la cura che merita. La prenotazione avviene tramite la landing page dedicata.

La longevità inizia dalla tua pelle. Il viaggio inizia il 16 agosto. E chi ha imparato la lezione della prima volta, lo sa già: conviene arrivare prima.

Per informazioni

DM su Instagram → @la_formatrice_cinica



