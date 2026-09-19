Scuola e Amministrazione comunale insieme per avvicinare i più piccoli alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio verde del territorio

Nella giornata di ieri, a Caulonia, nell’ambito dei progetti promossi dall’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino”, “Verde territorio” e “Il verde intorno a Me”, si è svolto un incontro dedicato alla scoperta delle piante tipiche dell’area e delle tradizioni legate al mondo agricolo locale.

L’iniziativa si è tenuta presso la Villetta comunale – Area Nord, Parco giochi, dove gli alunni hanno avuto la possibilità di vivere un vero e proprio incontro ravvicinato con la natura, osservando e toccando le giovani piante di agrumi presenti nell’area verde e conoscendo alcune delle specie caratteristiche locali.

A guidare i bambini alla scoperta del patrimonio botanico e agricolo locale è stata l’imprenditrice agricola Ilaria Campisi, che ha illustrato le peculiarità delle piante e degli agrumi del territorio, raccontando ai più piccoli il valore delle produzioni locali e il legame tra agricoltura, ambiente e identità culturale.

L’incontro è stato introdotto dalle docenti Alessandra Ieraci e Gessica Maio e ha visto la partecipazione dell’Assessore comunale Maria Campisi, a testimonianza della collaborazione tra istituzione scolastica e Amministrazione comunale.

L’attività ha rappresentato un’importante occasione educativa per riscoprire, attraverso l’esperienza diretta, le ricchezze naturali di Caulonia e sensibilizzare le nuove generazioni alla cura degli spazi verdi e alla conoscenza delle tradizioni agricole locali.

Un percorso condiviso dal sindaco del Comune di Caulonia, Francesco Cagliuso, e dalla Dirigente dell'IC Falcone Borsellino, Lucia Pagano, che mette al centro i bambini e il loro rapporto con il territorio, trasformando gli spazi verdi comunali in veri e propri luoghi di apprendimento, conoscenza e valorizzazione dell’identità locale.