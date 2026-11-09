I residenti della zona sud di Reggio rilanciano “Aria Fuori Legge” la campagna civica per il monitoraggio e la delocalizzazione dell’impianto mai monitorato per aria e odori. Raccolti documenti ufficialima nessuna risposta dalle istituzioni

«Un intero quartiere e i passeggeri dell'aeroporto respirano da sempre un'aria che nessuno ha mai misurato. Il Comune non risponde, chiesto l'intervento del potere sostitutivo.

Riprendiamo il dossier dello scorso 7 ottobre sul depuratore di Ravagnese. Da allora è passato un mese e noi abbiamo continuato a occuparcene.

Il punto: un'aria che nessuno controlla, da sempre.

Da quando il depuratore è in esercizio, l'aria intorno all'impianto non è mai stata misurata né controllata: lo scrivono Arpacal, Città Metropolitana e Regione. Non è un problema di poche case. Entro 500 metri dal perimetro gli atti di progetto contano 144 ricettori, 114 dei quali entro 200 metri, e fra questi due scuole. E l'impianto confina con l'aeroporto "Tito Minniti": il terminal, chi ci lavora e i passeggeri che ogni giorno ci transitano sono esposti alla stessa aria del quartiere. Su odori, idrogeno solforato, ammoniaca e bioaerosol, cioè batteri, endotossine e funghi che si sollevano dalle vasche a cielo aperto, nessun ente dispone di un solo dato.

Un rischio che non è mai stato valutato non è un rischio escluso. È un possibile pericolo per la salute di chi vive, studia e lavora intorno all'impianto e di chi viaggia, che finora nessuno si è preso la responsabilità di verificare. Per questo riteniamo che la vicenda sia di interesse generale, e non solo di quartiere.

1) Il Comune non ha mai risposto

La richiesta al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, di cui vi scrivevamo nel dossier (punto 8) è del 2 ottobre. Da allora nessun riscontro: non un provvedimento, non il nome di un responsabile, nemmeno il numero di protocollo. Il termine di 30 giorni fissato dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo (deliberazione della Commissione straordinaria n. 23 del 27 marzo 2014) è scaduto il 2 novembre. Lo stesso silenzio aveva accolto le nostre PEC al Comune del 18 luglio e del 9 settembre.

2) Ora chiediamo l'intervento del potere sostitutivo

L'8 novembre ci siamo rivolti al titolare del potere sostitutivo del Comune, come prevede la legge sul procedimento amministrativo (art. 2, commi 9-bis e 9-ter, L. 241/1990) quando un ufficio non risponde. La legge gli assegna la metà del termine originario: 15 giorni, quindi una risposta è attesa entro il 23 novembre. Gli chiediamo di far eseguire, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP e ARPACAL, le misurazioni già indicate nel dossier, e di concludere con un provvedimento espresso, anche se di diniego, così che una risposta, finalmente, ci sia.

3) La delocalizzazione: istanza protocollata da tutti, nessuna risposta nel merito

Nel dossier riportavamo le parole con cui gli atti hanno scartato lo spostamento dell'impianto (punto 6). Il 9 ottobre abbiamo chiesto al Commissario straordinario unico per la depurazione, e per conoscenza a Regione, Città Metropolitana, Arpacal, Asp, Enac, Sacal, Comune e Ministero dell'Ambiente, di rivalutare lo spostamento dell'impianto prima che il progetto esecutivo venga approvato.

L'istanza è stata protocollata dal Commissario (n. 0010839 del 12 ottobre), dalla Città Metropolitana (n. 87188 del 12 ottobre) e da Arpacal (n. 32797 del 9 ottobre); Enac ne ha confermato la ricezione. Nel merito, a un mese di distanza, nessuno ha risposto.

Nell'istanza abbiamo messo in fila ciò che risulta dagli atti. Anche a lavori ultimati, il modello del progetto prevede odori oltre i valori di accettabilità indicati dal Ministero dell'Ambiente presso 78 dei 144 ricettori considerati. E il finanziamento non è completo: il provvedimento commissariale n. 139 del 22 luglio 2026 indica 70,18 milioni di euro disponibili per l'intero intervento, mentre i quadri economici dei lotti approvati sommano circa 101,6 milioni, di cui 52,33 per il solo lotto di Ravagnese. Il progetto esecutivo non è ancora approvato: la scelta del sito è ancora rivedibile, ed è questo il momento per farlo.

4) Un altro "non risulta"

L'Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria (Arrical), con nota prot. n. 6628 del 7 ottobre 2026, ci ha risposto che agli atti dell'Autorità non risultano documenti né informazioni sull'impianto di trattamento rifiuti che sorge a ridosso del depuratore.

Riassumendo: nessuna delle quattro domande che il 7 ottobre abbiamo rivolto alle istituzioni ha avuto risposta. Dopo quattro mesi di richieste documentate nessuno ha ancora misurato l'aria che respirano il quartiere di Ravagnese e chi passa dall'aeroporto, e il Comune, che sulla salute pubblica ha il primo dovere di intervenire, non ha mai risposto. Vi scriveremo di nuovo dopo il 23 novembre, con la risposta del potere sostitutivo o con il suo silenzio».