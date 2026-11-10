Il comune testa le procedure di emergenza nell'ambito del programma internazionale “Tsunami Ready”. Domani dalle 10 alle 13, sarà attiva una sala operativa speciale presso il Comando di Polizia Locale.

Una simulazione guidata per imparare a difendersi da una delle minacce più imprevedibili del mare. Domani, mercoledì 11 novembre 2026, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il Comune di Villa San Giovanni sarà protagonista del progetto internazionale “Tsunami Ready”, promosso dall’Unesco per rafforzare la sicurezza e la capacità di reazione delle comunità costiere esposte al rischio maremoto.

L'iniziativa rientra nel percorso ufficiale di accreditamento al programma globale e si collega idealmente alla Giornata mondiale di sensibilizzazione sugli tsunami, celebrata lo scorso 5 novembre.

Il cuore pulsante delle operazioni sarà allestito nei locali del Comando di Polizia Locale in via Marconi n. 107. Qui verrà attivata una Sala Operativa speciale con il compito di simulare in tempo reale la ricezione e la diramazione di un messaggio di allerta Tsunami, testando i protocolli di coordinamento e la reattività della catena di comando in caso di vera emergenza.

L'attività sul campo sarà coordinata dal consulente comunale Dario Mongelli e vedrà la partecipazione in prima linea dell'Amministrazione comunale – rappresentata dal vicesindaco con delega alla protezione civile, Albino Rizzuto, e dall'assessore Giuseppe Cotroneo – insieme ai volontari della Protezione Civile Comunale.

«L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per verificare l’efficacia delle procedure di allertamento e rafforzare la sinergia tra i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze», ha spiegato il vicesindaco Rizzuto. «Il nostro obiettivo è promuovere una sempre maggiore consapevolezza e sicurezza all'interno del territorio».

L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco, dalla giunta e dal gruppo consiliare “Città in Movimento”, ha invitato alla massima diffusione e una corretta informazione ai cittadini sulle buone pratiche di protezione civile.