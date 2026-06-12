Come da previsioni correnti più fresche dall’Atlantico hanno raggiunto la Calabria. Già dalla notte infatti locali piovaschi hanno interessato le aree interne e localmente il tirreno centro meridionale con conseguente calo delle temperature; tale calo si farà più sensibile nella giornata di oggi quando il termometro scenderà di circa 6°C e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure non si andrà oltre i 24-25°C.

Il tutto accompagnato da locale instabilità pomeridiana in particolare nelle aree montuose con possibili piovaschi e locali temporali su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte e con sconfinamenti che potranno raggiungere anche la città di Catanzaro.

Le correnti fresche portano con sé anche raffiche di vento di tramontana con raffiche localmente forti sull’alto Jonio, mentre altrove si manterranno perlopiù moderati.