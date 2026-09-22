Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Poco nuvoloso al pomeriggio. Cieli nuvolosi in serata con deboli piogge, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3935m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.