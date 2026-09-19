Il mondo della Pallavolo Reggina attonito piange la prematura scomparsa della giovane Sofia Barreca, atleta della Asd Pallavolo Futura 2001, colta da un malore improvviso.

In questo triste momento, il Comitato Territoriale Fipav Reggio Calabria in ogni sua componente si stringe attorno alla famiglia di Sofia con profondo cordoglio.

Questo il messaggio della società Pallavolo Saverio Macheda.

«Ci sono notizie che lasciano senza parole. Notizie che non vorremmo mai ricevere, soprattutto quando a spegnersi è una ragazza di appena 19 anni.

Oggi la Pallavolo Saverio Macheda piange Sofia Barreca. Sofia è cresciuta con noi, nel nostro vivaio, dove da giovanissima, ha imparato ad amare la pallavolo. Per noi Sofia non è stata semplicemente un’atleta. È stata una nostra ragazza. Una di famiglia.

E forse è proprio questo che rende ancora più difficile accettare una perdita così assurda e dolorosa, sapere che una ragazza così giovane, con ancora tanti sogni davanti, non potrà più inseguirli.

Oggi non troviamo parole abbastanza grandi per raccontare il dolore che sentiamo. Possiamo soltanto stringerci alla mamma Annamaria, alla sua famiglia, ai suoi amici, alle sue compagne e a tutte le persone che le hanno voluto bene.

A loro va il nostro abbraccio più sincero e più forte.

Sofia rimarrà per sempre nei ricordi di chi ha condiviso con lei un pezzo di strada, di chi l’ha vista crescere, giocare, sorridere e vivere la sua passione.

Il campo oggi è più vuoto. Ma il ricordo di Sofia resterà sempre con noi.

Ciao Sofia. Grazie per essere stata una parte della nostra famiglia. Riposa in pace».

I funerali di Sofia Chiara Barreca si terranno oggi, sabato 19 settembre alle ore 17, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Loreto a Reggio Calabria.