Dopo cieli offuscati dal pulviscolo, il ciclone Ulla porta precipitazioni su Tirreniche e Ioniche e un graduale abbassamento termico su tutta la regione

Come previsto anche la giornata di oggi è stata caratterizzata da tante nubi ma soprattutto da tanto pulviscolo sahariano nei cieli. Fin dal mattino infatti i cieli si rivelano ancora molto sporchi anche dove localmente spunta un raggio di sole con colori prettamente giallognoli. Nelle prossime ore però sono previste le prime precipitazioni soprattutto sui settori Tirrenici e interni con il pulviscolo che scenderà fino al suolo.

Maltempo e calo termico da mercoledì

Il ciclone Ulla scivolerà nelle prossime ore verso Sud. Il suo spostamento causerà il ritorno delle piogge a partire dalla giornata di domani su parte della Regione e in particolare lungo le aree Joniche e interne tra cui Reggino, Catanzarese e Crotonese con possibili fenomeni localmente moderati. Inoltre si avrà un primo calo delle temperature soprattutto sulle aree sopracitate con valori che si manterranno nelle medie del periodo e intorno ai 16-18°C. Poi, da giovedì, il calo termico interesserà l'intera Regione.