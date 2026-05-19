Dopo una breve fase instabile a causa del passaggio di una veloce perturbazione, l'anticiclone tenderà a prendere possesso del Mediterraneo apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Tuttavia infiltrazioni di aria più fresca in quota causerà la formazione di instabilità pomeridiana specie sui monti con possibili temporali.

Nella giornata di oggi avremo una prima parte variabile su gran parte della Calabria con cieli che si manterranno parzialmente nuvolosi e a tratti nuvolosi specie sulle aree Tirreniche dove non sono da escludere brevi e veloci piovaschi tra Lametino e Reggino. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle aree montuose con possibili temporali su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con possibili sconfinamenti fin verso le coste Joniche tra Catanzarese e Crotonese. Migliora ovunque in serata.

Le temperature rimarranno perlopiù stazionarie ovunque con valori al di sotto delle medie stagionali e venti moderati da ovest con possibili rinforzi sulle aree Joniche Catanzaresi.