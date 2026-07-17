Tra il 18 e il 21 luglio atteso il picco dell'ondata di calore con valori estremi nelle aree interne e notti tropicali. Da mercoledì 22 luglio possibile svolta con un calo termico fino a 12 gradi

L'ondata di caldo africano non cenna a diminuire. L'aria calda in risalita dal Nord Africa infatti sta apportando temperature molto elevate su tutta la Calabria e con il termometro che in questi giorni ha raggiunto i 42°C.

Verso il picco del caldo africano

Ecco però che il picco deve ancora arrivare: tra sabato 18 luglio e martedì 21 luglio ulteriore aria calda raggiungerà la Regione con valori che a 1500m di quota si manterranno intorno ai 27-28°C. Ciò vorrà dire che sulle coste e pianure il termometro raggiungerà valori molto elevati e intorno ai 38-40°C soprattutto sui settori Jonici del Reggino, Catanzarese, Crotonese e Cosentino. Attenzione però nelle aree interne dove le temperature potranno raggiungere anche i 43-44°C specie su Valle del Crati, Sibaritide, Marchesato Crotonese, Vibonese interno e Piana di Gioia Tauro e con temperature notturne che saranno prettamente tropicali in quanto il termometro non scenderà al di sotto di 25-27°C su quasi tutta la Regione.

Crollo delle temperature da mercoledì 22 luglio

Ecco però che abbiamo una data della fine di questo caldo rovente: secondo gli ultimi aggiornamenti a partire da mercoledì 22 Luglio aria più fresca da Nord scivolerà verso la Calabria apportando un generale crollo delle temperature. Ad oggi è previsto un calo termico di oltre 12°C su tutta la Calabria e con valori che scenderanno addirittura al di sotto delle medie stagionali.

Questa però rimane ancora una tendenza che avrà bisogno di ulteriori aggiornamenti e invitiamo dunque a restate sintonizzati