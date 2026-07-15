Parte oggi l'ondata di calore con un deciso aumento delle temperature. Nella provincia di Reggio Calabria massime tra 35 e 40°C, mentre tra sabato e domenica nelle aree interne della regione si potranno raggiungere i 44-45°C

La forte ondata di caldo avrà inizio nella giornata di oggi. Aria molto calda da Sud infatti raggiungerà la Calabria apportando un generale aumento delle temperature ma con il picco che si raggiungerà nel weekend, dove sono previsti valori fino ai 44-45°C in alcune aree interne. Ecco nel dettaglio la prima giornata rovente:

Provincia di Reggio Calabria

L’inizio dell’ondata di calore non risparmierà neanche il reggino. Anche qui le temperature più elevate si registreranno nelle aree interne con valori fino ai 37-38°C sia sul versante Tirrenico che Jonico e in particolare nelle aree di Siderno, Ciminà, San Luca, Staiti, Feroleto della Chiesa, Taurianova, Rosarno e aree limitrofe, ma con picchi fino ai 39-40°C nell’area di Platì. Caldo intenso anche su Reggio Calabria con il termometro che raggiungerà picchi fino ai 35-36°C così come su tutto il litorale costiero sia Tirrenico che Jonico.