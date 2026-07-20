Ha raggiunto il suo apice l'ondata di calore che nelle ultime ore sta interessando la Calabria. Atteso da mercoledì arriva il crollo delle temperature

L'anticiclone africano ha toccato il massimo della sua intensità facendo registrare temperature eccezionalmente elevate in tutta la regione, con punte superiori ai 43 gradi nella provincia di Reggio Calabria.

Secondo i dati rilevati dalla rete di monitoraggio di Arpacal, il valore più alto della giornata è stato registrato a Rizziconi, dove il termometro ha raggiunto 43,2°C. Di poco inferiori le temperature rilevate a Pietrastorta con 42,4°C e a Feroleto della Chiesa con 42,3°C.

La colonnina di mercurio ha superato i 40 gradi in numerosi centri del Reggino: 40,9°C a Cittanova e Bova Superiore, 40,7°C a Platì, 40,6°C a Reggio Calabria, 40,5°C a Catona e 40°C a Scilla. Molto elevato anche il dato registrato a Rosarno, dove sono stati rilevati 39,7°C.

Dopo il picco odierno, le condizioni meteorologiche sono destinate a cambiare. Già dalla giornata di domani è attesa una lieve attenuazione del caldo, mentre il vero cambio di scenario arriverà da mercoledì con l'ingresso di correnti più fresche che determineranno un sensibile calo delle temperature.

Le previsioni indicano una diminuzione iniziale di circa 10 gradi, destinata ad accentuarsi nei giorni successivi fino a raggiungere, entro venerdì, una flessione complessiva anche di 15 gradi, riportando i valori su livelli decisamente più vicini alle medie stagionali.