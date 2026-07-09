L’Amministrazione Comunale di Melito di Porto Salvo comunica con soddisfazione che il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria ha ammesso tutti gli interventi di somma urgenza richiesti dall’Ente a seguito dei gravi danni provocati dal ciclone Harry.

Si tratta di un importante risultato che consentirà di avviare il riconoscimento delle spese sostenute per gli interventi eseguiti nell’immediato per garantire la sicurezza della popolazione e il ripristino dei servizi essenziali.

Gli interventi ammessi ammontano complessivamente a 1.298.500 euro e riguardano, in linea generale:

il ripristino della funzionalità del sistema fognario comunale e delle stazioni di sollevamento;

e delle stazioni di sollevamento; la sanificazione delle aree interessate dagli sversamenti;

la messa in sicurezza della viabilità comunale , con particolare riferimento al tratto tra Via Orlando, la S.S. 106 e la frazione Musupuniti;

, con particolare riferimento al tratto tra Via Orlando, la S.S. 106 e la frazione Musupuniti; il ripristino delle strutture comunali danneggiate, compresa la sede municipale;

danneggiate, compresa la sede municipale; il ripristino dei sottoservizi sul Lungomare dei Mille (rete fognaria, rete idrica e pubblica illuminazione);

(rete fognaria, rete idrica e pubblica illuminazione); il ripristino degli impianti di pubblica illuminazione;

gli interventi sulle opere di captazione e sulla rete idrica comunale , compreso il ripristino del servizio nelle località Pentedattilo, Quartiere Pallica e Rione Prunella;

, compreso il ripristino del servizio nelle località Pentedattilo, Quartiere Pallica e Rione Prunella; il ripristino del sistema di raccolta delle acque nella Contrada Annà e in Via San Giuseppe;

la rimozione di materiale detritico e la messa in sicurezza delle strade interessate da frane e smottamenti;

gli interventi sugli edifici scolastici comunali.

«L’ammissione di tutti gli interventi richiesti rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dal nostro Comune nelle fasi immediatamente successive all’emergenza e dell’impegno profuso per garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini», dichiara il sindaco Tito Nastasi, soddisfatto per la notizia. «A nome mio, della mia Amministrazione e della città di Melito tutta, rivolgo un sentito ringraziamento ai tecnici comunali, che hanno operato con professionalità e grande spirito di servizio nella predisposizione degli atti e nel coordinamento degli interventi, alla Protezione Civile della Regione Calabria per il costante supporto tecnico e operativo, e alla Regione Calabria per l’attenzione dimostrata nei confronti del territorio di Melito di Porto Salvo e per la tempestiva attività istruttoria.

«Un ringraziamento infine anche a tutte le imprese che fin dai primi giorni dopo il passaggio del ciclone si sono rese disponibili e hanno iniziato a mettere in sicurezza, eliminare i disagi e gettare così le basi per la ripartenza di Melito».

L’ottenimento dell’ammissione di tutti gli interventi di somma urgenza, a rendicontazione dei lavori già eseguiti, rappresenta un passaggio fondamentale, ma non conclude il percorso di ricostruzione.

L’Amministrazione comunale continuerà infatti a seguire con la massima attenzione l’iter relativo al Rischio Residuo, affinché possano essere finanziati gli interventi necessari al completamento della ricostruzione delle opere danneggiate e alla realizzazione di opere strutturali di mitigazione del rischio, indispensabili per rendere il territorio più sicuro e resiliente rispetto ai futuri eventi calamitosi.

L’obiettivo dell’Amministrazione resta quello di ottenere tutte le risorse necessarie per restituire piena funzionalità alle infrastrutture comunali, tutelare i cittadini e garantire uno sviluppo del territorio fondato sulla sicurezza e sulla prevenzione.