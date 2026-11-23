Iniziativa promossa dal Comune e dall’Istituto Comprensivo “Chitti – Marvasi”. Il sindaco Domenico Antico annuncia nuovi investimenti sul verde urbano e il censimento delle aree per future piantumazioni.

Si è svolta questa mattina in via Tommaso Campanella la Festa dell’Albero 2026, manifestazione organizzata dal Comune di Cittanova in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti – Diomede Marvasi”. All'evento hanno partecipato cittadini, associazioni, docenti e alunni coordinati dalla dirigente scolastica Antonella Timpano, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Protagonisti della giornata sono stati gli studenti, che hanno presentato disegni, cartelloni, poesie e rivolto domande alle istituzioni prima della piantumazione simbolica di un albero di tiglio. «Amare il paese significa tutelarlo, tenerlo pulito, curarlo in ogni suo aspetto, a partire dal verde che colora di bellezza le nostre strade e le nostre piazze» ha dichiarato il sindaco Domenico Antico, sottolineando l’importanza di rispettare l’ambiente.

Durante l'iniziativa, alla quale hanno preso parte anche il vicesindaco Rita Morano, l’assessore Francesco Rao e il consigliere Giuseppe Morabito, è stato fatto il punto sul patrimonio arboreo cittadino. Rao ha ricordato che il circuito urbano conta attualmente 562 alberi da custodire e accrescere, mentre Morano ha evidenziato il ruolo centrale della scuola nella sensibilizzazione ambientale delle nuove generazioni.

In chiusura, il primo cittadino ha ribadito l'impegno dell'amministrazione nelle politiche green, citando la convenzione con l'Università “Mediterranea” di Reggio Calabria per la Villa Comunale “Carlo Ruggiero” e il progetto Forest Therapy, che porterà investimenti per circa 500mila euro sul territorio. È inoltre in corso un censimento delle aree comunali per individuare nuovi spazi in cui piantare altri alberi.