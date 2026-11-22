Un cacciatore di 56 anni, Pasquale Racesi, originario di Varapodio, è morto durante una battuta nelle campagne di Piminoro, frazione di Oppido Mamertina, nel Reggino. L'episodio è avvenuto ieri in circostanze ancora da chiarire.

Secondo l'ipotesi al vaglio degli investigatori, l'uomo sarebbe sarebbe stato raggiunto da un colpo partito accidentalmente dall'arma di un altro partecipante alla battuta di caccia. Informata la Procura di Palmi, diretta da Emanuele Crescenti, sono state avviate le indagini e i carabinieri stanno svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.

La notizia della morte del 56enne ha suscitato cordoglio a Varapodio, dove l'amministrazione comunale ha deciso di annullare un concerto di musica leggera previsto nell'ambito delle celebrazioni per i trent'anni del Comune.