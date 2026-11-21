FOTO - Alla Scuola Allievi Carabinieri il simposio con la presentazione del progetto promosso dalla Garante regionale. Magistratura, istituzioni e Polizia Penitenziaria a confronto su sicurezza, lotta alle cosche, diritti dei detenuti e percorsi di reinserimento sociale

C'è una domanda che attraversa il sistema penitenziario italiano e che, in Calabria, assume contorni ancora più complessi: quanto è davvero capace lo Stato di garantire sicurezza all'interno delle carceri, tutelando contemporaneamente la dignità di chi vi è recluso e di chi, ogni giorno, è chiamato a sorvegliarlo? Una questione che investe la tenuta delle istituzioni, l'efficacia della lotta alla criminalità organizzata e il significato stesso della pena, sulla quale Reggio Calabria ha ospitato un confronto di particolare spessore istituzionale.

La Scuola Allievi Carabinieri, nella caserma «Fava-Garofalo», ha fatto da cornice al simposio «Giustizia, sicurezza e difesa dei diritti umani», promosso dalla Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Giovanna Francesca Russo, con il coinvolgimento del Consiglio regionale della Calabria. A moderare i lavori Elisa Barresi, vicedirettrice de ilReggino.it, che ha accompagnato il confronto fra rappresentanti della magistratura, delle istituzioni, delle forze dell'ordine, dell'amministrazione penitenziaria e del mondo accademico.

Un appuntamento che ha segnato anche la presentazione dell'opera collettanea dedicata al sistema penitenziario e della Relazione 2025 dell'Ufficio del Garante, aprendo la prospettiva di SicurPena2030, un progetto scientifico e istituzionale che punta a costruire un metodo stabile di analisi, prevenzione e cooperazione. Nel suo intervento, Giovanna Russo ha ricondotto il dibattito alla responsabilità costituzionale dello Stato, richiamando la necessità di considerare la tutela dei detenuti e quella degli operatori penitenziari come parti della medesima questione. La qualità di un sistema democratico si misura anche nelle condizioni delle sue carceri, nella capacità di garantire assistenza sanitaria, salute mentale, formazione e opportunità di reinserimento, senza arretrare sul terreno della legalità.

Da qui l'impostazione interdisciplinare dell'opera, che affronta anche l'antimafia penitenziaria, la giustizia minorile e le REMS, e il richiamo storico al servizio Sicurpena affidato nel 1977 al generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Un riferimento che restituisce profondità a una proposta proiettata verso il 2030, fondata sulla conoscenza dei fenomeni, sulla valutazione dei rischi e sulla verifica concreta dei risultati. Al simposio, aperto dall'inno nazionale eseguito dal coro dell'Istituto comprensivo «Pentimalli Paolo VI Campanella», hanno preso parte autorevoli rappresentanti delle istituzioni regionali e giudiziarie, con contributi dedicati alla sicurezza, alla sanità penitenziaria e all'evoluzione delle metodologie investigative.

Russo: «Per riformare il carcere servono coerenza e coraggio»

È proprio la Garante Giovanna Francesca Russo a rivendicare il percorso che ha portato alla realizzazione dell'opera e all'elaborazione del progetto SicurPena2030. «È un lavoro che nasce da lontano, che ha messo al centro l'osservazione, l'ascolto e il dialogo, con la dignità umana e della persona sempre al centro delle nostre posizioni», spiega, sottolineando come il risultato appartenga a tutte le istituzioni che hanno contribuito alla sua costruzione.

Per la Russo, il confronto deve superare le contrapposizioni che spesso accompagnano il dibattito sulle carceri. «Abbiamo bisogno di dialogare su quelli che sono realmente i problemi, perché li riconosciamo e, nel riconoscere il problema, lo studiamo e lo indaghiamo per risolverlo. È qui che sta la credibilità delle istituzioni». Cinque i pilastri richiamati dalla Garante, in un percorso che comprende sicurezza, antimafia, formazione e sanità. Sullo sfondo, un principio che Giovanna Russo considera irrinunciabile: la tutela dei diritti trova nella legalità la propria cornice.

Borrelli: «Il carcere non riesce più a interrompere i collegamenti con le cosche»

A riportare il confronto sulle criticità più profonde del sistema è il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, che pone una questione particolarmente delicata: la capacità delle organizzazioni criminali di continuare a esercitare il proprio potere anche dall'interno degli istituti penitenziari.

«La detenzione non è più idonea a rompere i collegamenti con gli ambienti criminali di provenienza», osserva il procuratore, secondo il quale i detenuti di maggiore rilievo criminale riuscirebbero a entrare in possesso di telefoni cellulari anche a poche ore dall'ingresso in carcere. Una situazione che impone interventi strutturali. «Bisognerebbe potenziare l'edilizia penitenziaria e differenziare i vari circuiti», sostiene Borrelli, evidenziando l'inopportunità di destinare chi ha commesso reati minori a strutture caratterizzate da elevatissimi livelli di sorveglianza, che dovrebbero invece essere riservate ai detenuti di maggiore pericolosità.

Il procuratore richiama anche le conseguenze del sovraffollamento sulla disciplina interna e sulla stessa funzione rieducativa della pena. «Il carcere non deve essere un luogo di punizione, ma un luogo di rieducazione della persona».

Zaccariello: «Non c'è trattamento senza sicurezza»

Sulla necessità di garantire condizioni adeguate all'interno degli istituti interviene Augusto Zaccariello, dirigente generale della Polizia Penitenziaria, che mette al centro il rapporto inscindibile fra ordine, sicurezza e recupero del detenuto.

«Non c'è trattamento senza sicurezza, non c'è sicurezza senza trattamento», afferma, ricordando come la partecipazione alle attività trattamentali costituisca essa stessa un elemento di sicurezza. «Se abbiamo una struttura penitenziaria senza sicurezza, il recupero diventa difficile. Se non c'è ordine, è difficile anche trasmettere quei valori che sono stati traditi da chi ha commesso il reato».

Zaccariello riconosce inoltre il lavoro svolto dalla Garante Russo, sottolineandone la capacità di comprendere le difficoltà operative della Polizia Penitenziaria e il ruolo essenziale del Corpo nel garantire lo svolgimento delle attività quotidiane negli istituti.

Cirillo: «Il ruolo dei garanti è al centro dell'agenda regionale»

Il sostegno del Consiglio regionale al percorso avviato dalla Garante viene ribadito dal presidente Salvatore Cirillo, che rivendica l'attenzione riservata agli organismi di garanzia.

«Durante il mio primo anno di insediamento ho dato degli uffici appositi, nella riorganizzazione amministrativa, ai garanti, perché credo che il loro ruolo sia fondamentale ed è al centro dell'agenda regionale e della Presidenza». La scelta di ampliare il tradizionale appuntamento annuale, portandolo fuori dalla sede del Consiglio regionale, risponde alla volontà di dare maggiore visibilità a un confronto che coinvolge direttamente le responsabilità delle istituzioni.

Micheli: «Laboratori e lavoro per dare ai detenuti una seconda opportunità»

Dalla riflessione sui principi alle misure concrete di reinserimento. L'assessore regionale Eulalia Micheli, intervenuta in rappresentanza del presidente Roberto Occhiuto, richiama gli investimenti della Regione Calabria in due progetti rivolti ai detenuti, con il coinvolgimento dei centri per l'impiego.

«Inizieremo subito da Cosenza e Castrovillari, con dei laboratori in agricoltura, informatica e sartoria», annuncia, indicando nella formazione professionale uno degli strumenti attraverso i quali costruire percorsi di reintegrazione. «La sinergia fra Consiglio, Regione e istituzioni è fondamentale. Oggi parlarne è sicuramente il messaggio più bello che possiamo dare a chi purtroppo ha sbagliato, ma deve avere anche l'opportunità di rimediare».

La sfida dopo il simposio: trasformare il confronto in risultati

Il punto, adesso, è capire quanto di questo confronto riuscirà a tradursi in cambiamenti effettivi. Perché le criticità emerse a Reggio Calabria raccontano un sistema attraversato da contraddizioni profonde: istituti sovraffollati, difficoltà nella sorveglianza, criminalità organizzata capace di mantenere collegamenti con l'esterno e percorsi rieducativi che richiedono risorse, personale e continuità.

La prospettiva di SicurPena2030 prova a dare una risposta attraverso un metodo che mette insieme competenze giuridiche, investigative, sanitarie e sociali, con l'ambizione di costruire strumenti di prevenzione e valutazione capaci di incidere sull'organizzazione penitenziaria. Una sfida che riguarda anche la Calabria, dove la presenza radicata della criminalità organizzata rende particolarmente complesso il rapporto fra detenzione, sicurezza e possibilità di riscatto individuale. Le parole di Borrelli sui collegamenti che sopravvivono alla carcerazione restituiscono la dimensione di un problema che va ben oltre le mura degli istituti. Quelle di Zaccariello ricordano quanto la sicurezza sia determinante per consentire qualsiasi attività rieducativa, mentre i progetti annunciati dalla Regione indicano un terreno sul quale misurare la capacità delle istituzioni di offrire opportunità concrete.

Il valore del simposio, dunque, si misurerà soprattutto nella continuità del lavoro avviato. Perché la credibilità dello Stato passa anche dalla capacità di governare ciò che accade dietro le sbarre, impedendo che il carcere diventi un luogo nel quale il potere criminale continua a riprodursi e restituendo alla pena quella funzione rieducativa che la Costituzione le assegna.

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