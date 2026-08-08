Il 12 agosto 2026 i cieli italiani saranno teatro di uno degli spettacoli astronomici più affascinanti dell'anno: un'eclissi solare parziale. Poco prima del tramonto, la Luna si posizionerà gradualmente davanti al Sole, regalando l'immagine suggestiva di un disco solare "morsicato" che cala verso l'orizzonte.

L'evento coinvolgerà tutta Italia, ma le percentuali di oscuramento variano notevolmente da regione a regione. Le zone più favorite saranno il Nord-Ovest (in particolare Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) e la Sardegna, dove la Luna arriverà a coprire oltre il 90% del disco solare. Nel Centro Italia, la copertura si attesterà tra il 75% e l'80%, mentre scendendo verso il Sud e la Sicilia l'oscuramento decrescerà progressivamente, mantenendosi comunque ben visibile con valori indicativi tra il 40% e il 60%.

Il fenomeno prenderà il via nel tardo pomeriggio, verso le 19:25–19:30, raggiungendo la fase di massimo oscuramento tra le 20:10 e le 20:30 (con scarti di pochi minuti a seconda della località). In quel momento il Sole si troverà ad un'altezza estremamente bassa sull'orizzonte occidentale. Questo rende la scelta del luogo d'osservazione fondamentale: palazzi, alberi o rilievi rischiano di nascondere lo spettacolo. I punti migliori saranno le coste esposte a Ovest, i punti panoramici in rialzo o la montagna, dove la linea del cielo risulta completamente sgombra.

Guardare direttamente il Sole provoca gravi lesioni oculari permanenti. Gli occhiali da sole tradizionali, le radiografie o i filtri fai-da-te non garantiscono alcuna protezione. L'unico modo sicuro per osservare l'evento è utilizzare occhialini per eclissi certificati oppure pellicole in AstroSolar da applicare davanti alle lenti di binocoli e telescopi.