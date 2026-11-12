Il capoluogo è 105° su 106 nella classifica ambientale. La città risale di una posizione soprattutto grazie al ritorno dei dati Arpac sulla qualità dell’aria. Restano le criticità su rifiuti e trasporto pubblico.

Reggio Calabria guadagna una posizione, ma resta in fondo alla classifica ambientale italiana. Nell’edizione 2026 di Ecosistema Urbano, il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia realizzato con il Sole 24 Ore, il capoluogo dello Stretto è 105° su 106, davanti soltanto a Napoli. In coda alla graduatoria ci sono tre città del Sud: Palermo, Reggio Calabria e Napoli.

La risalita rispetto allo scorso anno, quando Reggio era ultima, non coincide con un miglioramento generalizzato. A incidere soprattutto è il ritorno dei dati Arpac sugli inquinanti atmosferici, disponibili dopo tre anni. Le rilevazioni restituiscono un quadro complessivamente accettabile per gli indicatori esaminati e, in particolare, nessun superamento dei limiti per l’ozono. Negli altri settori, però, il rapporto registra progressi deboli e criticità che restano.

Ecosistema Urbano prende in esame 106 capoluoghi e venti indicatori, tra aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia. La media nazionale dell’indice di performance sostenibile si attesta al 55,72%. Per capire la posizione di Reggio bisogna guardare ai singoli parametri: è lì che emergono le distanze rispetto alle città con risultati migliori e i servizi sui quali la città è chiamata a intervenire.



La differenziata sale, ma resta sotto il 40%

Nel comparto dei rifiuti, la raccolta differenziata reggina raggiunge il 38,6%, in crescita rispetto al 36,6% della precedente edizione. Il dato migliora, ma resta sotto il 40% e lontano dalla media dei capoluoghi, pari al 66,15%. Nella graduatoria specifica Reggio è 101ª: soltanto quattro città fanno peggio. Peggiora invece la produzione di rifiuti per abitante.

Tra i capoluoghi calabresi le differenze sono marcate. Vibo Valentia guida la regione con il 79,2%, Catanzaro è al 67,9% e Cosenza al 58,2%. Crotone raggiunge il 39,3%, appena sopra Reggio. Tra il capoluogo vibonese e quello reggino ci sono oltre 40 punti percentuali di distanza.



Bus in calo e più auto sulle strade



La mobilità è un altro punto debole. I passeggeri trasportati dal servizio pubblico urbano scendono da 28 a 25 viaggi annui per abitante: poco più di due corse al mese. La media nazionale è di 103 viaggi l’anno. Aumentano invece le auto, che arrivano a 71 ogni 100 abitanti, una in più rispetto alla rilevazione precedente e sopra la media dei capoluoghi, pari a 70.

Anche la dotazione di verde urbano resta ferma: gli alberi in aree pubbliche sono sette ogni 100 residenti, lo stesso dato dello scorso anno. Solo sette città hanno una disponibilità inferiore. Rifiuti, trasporto pubblico e verde accessibile sono così tre ambiti nei quali i numeri del rapporto restituiscono un quadro ancora difficile per la città.

Calabria a due velocità: Cosenza vola, Reggio resta in coda

Il confronto tra i capoluoghi calabresi mostra una regione divisa. Cosenza è nona in Italia, con il 70,62%, ed è la prima città del Sud in classifica. Rispetto all’edizione precedente ha guadagnato sette posizioni, passando dal 16° al 9° posto. Il rapporto segnala tra i suoi aspetti positivi i consumi idrici domestici e il settore energetico.

Dopo Cosenza, però, per trovare un’altra città calabrese bisogna scorrere la graduatoria fino all’81° posto, occupato da Catanzaro. Seguono Vibo Valentia, 99ª, e Crotone, 101ª. Reggio è 105ª: tra Cosenza e il capoluogo dello Stretto ci sono 96 posizioni di differenza.

Il confronto è impietoso e restituisce l’immagine di una Reggio che negli ultimi anni non è riuscita a risollevare le proprie sorti sul fronte ambientale. La città guadagna una posizione, soprattutto grazie al ritorno delle rilevazioni sulla qualità dell’aria, ma continua a mostrare risultati deboli su rifiuti, trasporto pubblico e verde urbano.

La presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta, ha definito il rapporto una fotografia «realistica quanto impietosa» delle città calabresi. Tra le difficoltà richiamate dall’associazione ci sono la gestione dei rifiuti, la depurazione, le reti idriche, il trasporto pubblico e la disponibilità di verde accessibile. Legambiente chiede interventi più incisivi, risorse per affrontare gli effetti del cambiamento climatico e misure contro il consumo di suolo, insieme a soluzioni che valorizzino la natura negli spazi urbani.

È l’immagine di una città che negli anni dell’amministrazione Falcomatà non è riuscita a risollevare le proprie sorti sul fronte ambientale. I dati sulla raccolta e sulla mobilità si riferiscono al 2025, quando a Palazzo San Giorgio era ancora in carica la precedente amministrazione: una parte dell’eredità che la giunta Cannizzaro trova oggi sul tavolo. Per scalare la classifica servirà quindi un cambio di passo, capace di tradursi in miglioramenti concreti nei servizi e nella qualità degli spazi urbani.