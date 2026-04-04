Il clima decisamente freddo per il periodo di questi ultimi giorni sarà solo un ricordo. A partire dal weekend infatti il rinforzo dellanticiclone sul Mediterraneo causerà un generale aumento delle temperature su tutta la Regione con valori che si manterranno oltre le medie stagionali.

In concomitanza anche le condizioni meteorologiche miglioreranno su tutta la Calabria con qualche addensamento nuvoloso nelle aree interne tra Pasqua e Pasquetta ma senza rischio di precipitazioni.

Nel territorio Reggino avremo una giornata di Pasqua stabile quasi ovunque ad eccezione di nubi sparse nelle ore pomeridiane nelle aree interne e montuose dove non sono da escludere locali e deboli piovaschi. Cieli poco nuvolosi invece sui settori Tirrenici e Jonici. Tanto sole lo avremo invece durante la giornata di Pasquetta praticamente ovunque, da Rosarno a Scilla passando da Monasterace fin verso il centro città di Reggio Calabria. Cieli soleggiati anche nelle aree interne e montuose. Le temperature sono previste in generale aumento con valori intorno ai 18-20°C lungo le aree Joniche ma con picchi fino ai 21-22°C nelle relative aree interne, mentre non andranno oltre i 16-18°C lungo le aree Tirreniche. Decisamente fresco invece nelle aree montuose dell'Aspromonte con il termometro che si attesterà intorno ai 8-10°C su Gambarie.