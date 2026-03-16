Il bollettino diramato dal Centro funzionale multirischi dell’Arpacal segnala rischio idrogeologico e possibili nubifragi. Fenomeni accompagnati da raffiche di vento, grandinate e attività elettrica

Torna l’allerta maltempo in Calabria. La Protezione civile regionale ha diramato un messaggio di allertamento unificato che segnala condizioni meteorologiche avverse sull’intero territorio regionale tra oggi e domani, con particolare attenzione al rischio idrogeologico e temporalesco.

Secondo il bollettino emesso dal Centro funzionale multirischi dell’Arpacal, a partire dalle ore 12.50 di oggi e fino alla mezzanotte è prevista una fase di allerta arancione su tutte le otto zone in cui è suddivisa la Calabria. Una condizione che indica una criticità moderata e possibili impatti sul territorio legati alle precipitazioni intense.

Le previsioni indicano precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, attività elettrica e locali grandinate.

Il quadro delineato dalla Protezione civile non esclude temporali particolarmente intensi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti, con conseguenze rilevanti soprattutto nelle aree più esposte.

In particolare, viene segnalata la possibilità di esondazioni in corrispondenza dei corsi d’acqua con bacini idrografici di dimensioni più ampie.

Per la giornata di domani, 17 marzo, la situazione dovrebbe presentarsi leggermente più articolata: nelle prime tre zone della regione il livello di allerta scenderà a giallo, mentre nelle restanti aree – tra cui anche la fascia ionica e tirrenica meridionale – resterà attivo il livello arancione per rischio idrogeologico e idraulico.

Alla luce del quadro meteorologico previsto, la Protezione civile regionale invita gli enti locali ad attivare le eventuali fasi operative previste dai piani comunali di emergenza e a mantenere alta l’attenzione sull’evoluzione dei fenomeni nelle prossime ore.

Il messaggio di allertamento è stato trasmesso a Prefetture, Province e Città metropolitana, oltre che alle principali strutture operative impegnate nella gestione delle emergenze, tra cui servizi sanitari, gestori delle infrastrutture e organizzazioni di volontariato della protezione civile.

Alla popolazione viene raccomandata prudenza negli spostamenti e particolare attenzione nelle zone maggiormente esposte al rischio idrogeologico, soprattutto in presenza di piogge intense o temporali.